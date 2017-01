Calamităţile au marcat anul agricol 2006-2007

Calamitățile au marcat anul agricol 2006-2007

Județul Constanța deține, în momentul de față, o suprafață agricolă de peste 564 mii de hectare din care terenurile arabile ocupă o suprafață de 485 de mii de hectare, a anunțat Iancu Șapera, directorul executiv al Direcției Agricole și pentru Dezvoltare Rurală Constanța, cu ocazia prezentării bilanțului pentru anul 2007. Potrivit acestuia, în campania agricolă 2006-2007, peste 400 de mii de hectare au fost cultivate cu cereale și plante uleioase, cele mai mari ponderi avându-le culturile de grâu (127 mii de hectare), floarea soarelui (107 mii de hectare) și rapița (45 mii de hectare). Totuși, dacă la capitolul suprafață agricolă cultivată lucrurile au stat conform așteptărilor, nu același lucru se poate spune despre producția realizată. principala cauză care a dus la producții mult sub cele înregistrate în anii precedenți a fost seceta. „Efectele provocate de seceta prelungită, cu temperaturi excesiv de ridicate, peste limita de rezistență biologică a plantelor, au dus la calamitarea unor suprafețe extinse, respectiv 57.858 hectare de grâu, 49.839 de hectare de floarea soarelui, 11.997 de hectare de porumb sau 11.353 de hectare cu orz și orzoaică. Acestea sunt datele noastre, stabilite în funcție de suprafețele agricole asigurate la una dintre societățile de asigurare agreate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru că în realitate culturile au fost calamitate într-o proporție mult mai mare. Spre exemplu, în cazul porumbului, procentul de calamitare ajunge până la 85%”, a declarat Iancu Șapera. În ciuda acestor rezultate mult sub așteptări, care a făcut ca anul 2007 să fie considerat drept unul dintre cei mai slabi ani pentru agricultura constănțeană, suprafața agricolă cultivată în toamna acestui an a fost superioară celei de anul trecut. Un aport semnificativ și l-au adus în acest caz fondurile masive alocate pentru sprijinirea producătorilor agricoli ale căror culturi au fost calamitate. „În condițiile în care anul acesta a fost unul foarte greu pentru agricultură, în toamna lui 2007 s-a cultivat mai multe hectare decât în anul precedent. Spre exemplu, nu mai puțin de 173 de mii de hectare au fost cultivate cu grâu în această toamnă, spre deosebire de 2006 când au fost cultivate doar 130 de mii de hectare. Un rol important pentru înființarea acestor culturi l-a avut aprovizionarea cu semințe din soiuri și hibrizi de înaltă productivitate adaptate condițiilor pedoclimaterice ale județului”, a adăugat directorul executiv.