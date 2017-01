Aseară, la București, Dinamo - FC Farul 0-0

„Câinii” au tremurat pentru egal

Rezultat mare realizat de Farul aseară, pe terenul campioanei en-titre, Dinamo. „Rechinii” au scos un egal extrem de important în lupta pentru salvarea de la retrogradare, dar au fost foarte aproape și de victorie! Constănțenii se mențin neînvinși în 2008 în campionat, cu cinci puncte din nouă și fără gol primit. Ce a început la Piatra Neamț a continuat în Ștefan cel Mare. Două jocuri foarte bune de deplasare, gândite, ale Farului, care, aseară, pe final, a pus și cireașa pe tort. În ultimul sfert de oră al reprizei a doua, a fost foc la poarta lui Lobonț, „rechinii” ratând în draci! Farul a scos un punct mare, pe merit, dar cât de aproape a fost și de victorie! Nu-i mai puțin adevărat că și Dinamo a avut, prima, câteva ocazii, unele importante, însă, spre șansa „rechinilor”, niciuna fructificată. „Câinii roșii” au fost la un pas de 1-0 în minutul 20, când Vlas a scos foarte bine de sub transversală șutul lui Fl. Bratu de la 25 m, dar și în minutele 53 (bară a aceluiași Bratu) și 66 („cap” puțin pe lângă al lui Torje). În rest, în prima repriză, Ad. Cristea a încercat poarta cu trei șuturi pe lângă (min. 15, 26, 31), iar Lobonț a intervenit bine la un șut al lui Băcilă din careu (min. 25). Tot Băcilă a fost faultat de Izvoranu (care avea și cartonaș galben), la 16 m, în minutul 45, dar arbitrul Lucian Dan a trecut cu vederea penalty-ul. Partea secundă a început cu ocaziile importante ale lui Bratu și Torje, dar, din minutul 74, Farul a trecut la cârmă și a început să rateze ocazie după ocazie, de parcă juca acasă. De mult nu a mai ratat în Ștefan cel Mare o echipă oaspete așa, pe bandă rulantă! Cu șase șuturi pe poartă (față de două Dinamo), patru pe lângă, trei cornere (niciunul Dinamo), Farul a pus tunurile pe „câini” în ultimul sfert de oră: două șuturi ale lui Gerlem (min. 74), respinse greu de Lobonț, două ale lui E. Nanu, pe lângă (min. 76, 88), o bară a lui Voiculeț (min. 78), un „cap” al lui Barbu (min. 80) și alte două „torpile” marca Maxim și Voiculeț (min. 89), care l-au întrebuințat serios pe portarul Naționalei. La cealaltă poartă, în acest interval, doar o ocazie dina-movistă, Dănciulescu (min. 88), dar Vlas a înlăturat pericolul. Dinamo (antrenor, Gigi Mulțes-cu): Lobonț (cpt.) - Galliquio, Moți, Izvoranu (min. 46, Pekaric), Pulhac - Ad. Cristea, Ropotan, C. Mun-teanu (min. 64, Miranda) - Zicu (min. 46, Torje), Dănciulescu, Fl. Bratu FC Farul (antrenor, Ion Marin): Vlas - Farmache, Barbu, Șchiopu (cpt.), Maxim - Băcilă, Todoran (min. 90, M. Nae), Pătrașcu, Voiculeț - Gerlem (min. 75, E. Nanu), Chico (min. 62, Gosic) Ion Marin: „Echitabil după aspectul jocului” Ion Marin a apreciat că rezultatul este echitabil după maniera de joc. „Am plecat cu un punct valoros și e un rezultat foarte bun pentru noi. Dinamo este încă în căutarea formulei de joc. Puteam câștiga acest meci pe final, dar Lobonț i-a salvat de câteva ori. Cred că este un rezultat echitabil”, a spus „Săpăligă”. Gigi Mulțescu: „Nu e normal să fiu fluierat” Gigi Mulțescu s-a declarat dezamăgit de egalul care i-a stricat debutul la Dinamo. „Sunt dezamăgit de rezultat, normal. Am controlat jocul, mai ales în prima repriză, dar am suferit la execuția finală. Nu este normal să fiu fluierat după ce am venit la echipă doar de câteva zile. Suporterii trebuie să aibă răbdare”, a spus Mulțescu.