Câinele nu reprezintă niciun pericol pentru copil dacă este vaccinat şi deparazitat

Câinele nu reprezintă niciun pericol pentru copil dacă este vaccinat și deparazitat

Multe familii renunță la animalul de casă odată cu venirea pe lume a unui copil. Medicul veterinar Laurențiu Leica ne spune că patrupedul nu reprezintă nici un pericol pentru sănătatea micuțului dacă este vaccinat și deparazitat corespunzător. Mai mult decât atât, studiile au demonstrat că un copil care crește cu un animal în casă are un sistem imunitar mai puternic, învață să își asume anumite responsabilități și va fi mai puțin egoist decât alți copii de seama lui. Totodată, nu va avea manifestări violente nici față de animale și nici față de oameni. „În cazul unui câine, prima vizită la medic trebuie să se facă la vârsta de cinci săptămâni, când animalului i se va face deparazitarea internă, care elimină mare parte din viermii intestinali“, precizează medicul veterinar. Viermi intestinali precum toxocara, giardia și cestodozele nu vor mai afecta nici sănătatea câinelui și nici pe cea a copilului. La vârsta de șase săptămâni, medicul veterinar îi va face câinelui primul vaccin monovalent. Prin imunizare, cățelul va fi ferit de jigodie, hepatită, gastroenterită, gripă, leptospiroză și turbare. Acest ultim vaccin trebuie să se facă în mod obligatoriu la câine la vârsta de trei luni, iar la pisică după ce împlinește trei luni. În cazul unui câine de apartament, deparazitarea internă se va face din trei în trei luni, iar în cazul unui animal care stă în curte, la interval de un an. Depinde de modul în care se face deparazitarea. Dacă soluția este pusă cu pipeta, tratamentul trebuie repetat după o lună, iar o zgardă cu tratament de deparazitare poate avea efect și șapte luni. „În general, deparazitarea se face de câte ori este nevoie, și la 10 zile uneori”, spune medicul veterinar. Cum ne putem infecta cu tenie Echinococcus granulosus sau tenia câinelui este cea mai periculoasă boală care se poate transmite de la câine la om, provocând chistul hidatic. Inhalarea unui păr de câine nu este periculoasă decât dacă pe firul de păr se găsesc ouă de tenie. Medicul veterinar ne-a explicat că sunt două cicluri prin care omul poate fi infectat cu echinococcus granulosus. În prima fază, boala este transmisă de purice. Cățelul se scarpină și înghite puricele de pe blana sa. Puricele este infectat cu ouă de tenie. Astfel, în intestinul câinelui se formează tenia adultă. Cățelul elimină ouăle de tenie pe cale fecală și, astfel, omul se poate infecta. „Ouăle pot fi oriunde: și în excremente, dar și pe blana câinelui. După ce mângâiem câinele, ouăle pot ajunge sub unghiile noastre, după care le putem înghiți. De aceea, se recomandă o igienă riguroasă și spălarea pe mâini ori de câte ori ne jucăm cu animalul de casă”, spune Laurențiu Leica. Cel de-al doilea ciclu prin care tenia poate ajunge la om este ceva mai lung, iar tenia poate avea mai multe gazde. Rumegătoarele se pot infecta cu ouăle de tenie în timpul pășunatului, care apoi se depun pe ficatul și pe splina lor. Această formă de infectare este des întâlnită la stâne, unde câinii nu sunt deparazitați. La om pot ajunge larvele odată cu ingerarea bucăților de ficat. Larva se distruge prin fierbere și prăjire, însă mulți preferă friptura în sânge și astfel se infectează cu larve de tenie. Dacă animalul se sacrifică în abator, persoanele sunt avizate și știu ce înseamnă capsula lichidă care este prinsă pe unul dintre organele interne ale animalului și care conține larva de tenie. În schimb, gospodarii care-și sacrifică animalele în curte cred că respectiva capsulă reprezintă o acumulare de apă. De aceea, spune medicul veterinar, populația ar trebui să fie bine informată și să îndepărteze respectiva capsulă.