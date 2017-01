Cadourile vor fi împărţite de Moş Curier şi de Moş Promoter

În această iarnă,

Cadourile vor fi împărțite de Moș Curier și de Moș Promoter

Luna cadourilor este la numai câteva zile distanță. Moșii, Nicolae și Crăciun bat la ușă, iar firmele care se ocupă cu organizarea petrecerilor nu mai prididesc cu alcătuirea ofertelor. De câțiva ani încoace, în rândul marilor companii, organizarea unui eveniment specific sărbătorilor de iarnă a fost transformată într-o tradiție. Excepție nu va face nici acest an. Agenții economici de piața de profil apreciază că și de această dată moșii și crăciunițele care vin să împartă cadouri copiilor vor avea mare căutare. Totuși, spre deosebire de anii precedenți, oferta din acest an va fi una ceva mai bogată și mult mai diversificată. „În fiecare an, trebuie să venim cu ceva nou. Dacă la început ne rezumam la un moș care venea la petrecerea de sfârșit de an și împărțea cadouri copiilor angajaților, de această dată am căutat să oferim mai mult clienților. Astfel, pe lângă momentul împărțirii cadourilor, copiii vor asista și la un moment artistic din diverse povești sau chiar spectacol de colinde”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Raluca Mureșan, administratorul unei agenții de organizare a petrecerilor. Ca urmare a acestui fapt, și prețurile au suferit unele modificări comparativ cu anii precedenți. Astfel, dacă în urmă cu un an, un moș se putea închiria cu o sumă cuprinsă între 130 de lei pe oră și 210 lei pe oră, în acest an tariful ajunge și până la 300 de lei. „Dacă, anul trecut, închirierea se făcea la oră, acum se face pe eveniment. Astfel, în schimbul sumei respective, moșul va fi prezent și își va îndeplini sarcinile pe întreaga durată a evenimentului. Evident, pentru celelalte servicii, cum ar fi crăciunițele, spiridușii sau spectacolul propriu-zis se vor percepe alte tarife care se stabilesc în funcție de dorințele pe care le are compania respectivă”, a mai adăugat administratorul. Stabilirea tarifelor se face în funcție de cât de realistic este moșul, de timpul petrecut în cadrul petrecerii, data la care este orga-nizat evenimentul, costumație, sarcinile pe care le au de îndeplinit dar și de numărul de crăciunițe care îl vor însoți pe Moș Crăciun. Există însă și firme care au diversificat oferta de așa natură încât moșul poate fi utilizat și la alte servicii pe lângă împărțirea cadourilor, cum ar fi sarcini de curier sau promoter. Astfel, pentru închirierea unui Moș Crăciun care să aibă rol de animator într-un magazin, restaurant sau bar, care va trebui să discute cu clienții, să îi invite la mese și chiar să le ofere materiale promoționale sau mici atenții, solicitanții vor trebui să scoată din buzunar între 25 de euro pe oră și 60 de euro pentru patru ore. Aproximativ aceleași tarife sunt solicitate și în cazul în care moșul va avea sarcini de a promova o companie în diverse puncte comerciale. Totuși, cei mai interesanți vor fi moșii curier care, în schimbul a șapte euro vor face livrări în numele companiei partenerilor de afaceri. Potrivit reprezentanților firmelor de profil, de cele mai multe ori, solicitările pentru astfel de servicii vin din partea firmelor care vor în acest fel să își recompenseze angajații. De asemenea, un interes din ce în ce mai mare îl manifestă școlile și grădinițele, în timp ce la polul opus, cele mai puține solicitări vin din partea populației. Pentru aceștia din urmă există însă alternativa moșilor întruchipați de rude sau de prieteni de familiei pentru care nu trebuie să plătească nici un ban.