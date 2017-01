Cadavrul unui bărbat legat de mâini şi picioare, descoperit în Canalul Dunăre Marea Neagră

Moarte misterioasă

Cadavrul unui bărbat legat de mâini și picioare, descoperit în Canalul Dunăre Marea Neagră

O tânără care se afla cu mai mulți prieteni la un picnic în apropierea Canalului Dunăre Marea Neagră, a făcut, sâmbătă, o descoperire macabră. „Stăteam de vorbă cu prietenii, pe marginea Canalului și am observat ceva plutind în apă. Prima dată am crezut că este un om, însă m-am gândit că nu poate fi așa ceva. Apoi m-am uitat mai bine și am realizat că într-adevăr era un bărbat care plutea în apă. Am pus mâna pe telefon și am sunat la 112. Când l-au scos din apă am observat că era bine îmbrăcat și avea o brățară de aur la mână“, ne-a spus Ramona Varvara, de 26 de ani, din Constanța. La fața locului au sosit polițiștii criminaliști și pompierii care l-au scos la suprafață pe bărbat. Fața îi era tumefiată, aproape că nu mai avea ochi și nas, gura de-abia se observa, iar întregul corp era într-o stare avansată de putrefacție. Necunoscutul era legat de mâini și picioare și avea atașate două pietroaie, unul fiind legat de brâu, iar celălalt de picioare. Potrivit anchetatorilor, bărbatul găsit în apă are aproximativ 35 - 40 de ani, înălțimea de 1,80 metri, corpolență atletică. El era îmbrăcat cu un maiou de culoare albă, cămașă de blugi albastră, pulover tricotat de culoare neagră, geacă de piele de culoare neagră, pantaloni de blugi de culoare albastră. În picioare avea pantofi sport de firmă. Pe de altă parte, bărbatul nu avea acte asupra lui, ceea ce o să dea ceva bătăi de cap anchetatorilor, până vor reuși identificarea sa. Sinucidere sau crimă În ceea ce privește modalitatea în care necunoscutul a murit, anchetatorii merg pe două ipoteze. Prima ar fi că bărbatul s-a sinucis, cu atât mai mult cu cât, la prima vedere, cadavrul nu prezenta urme vizibile de violență. Mai mult, oamenii legii susțin că poziționarea și legarea pietrelor pe corp putea fi făcută și de cel în cauză. Cea de-a doua ipoteză este că acesta ar fi fost omorât și apoi aruncat în apă, deoarece corpul neînsuflețit a fost găsit la aproximativ doi kilometri distanță de locul în care criminalul în serie, Remus Ștefan Chiper, își abandona victimele. Totuși, faptul că, la prima vedere, specialiștii au apreciat că bărbatul se afla în apă de aproximativ un an de zile, l-ar scoate din ecuație pe Remus Ștefan Chiper, care se află închis în penitenciar din anul 2006. Oamenii legii spun că numai necropsia va putea evidenția cu exactitate dacă bărbatul s-a sinucis, dacă a fost omorât de cineva și de cât timp zăcea cadavrul în apă. Povestea criminalului în serie În cursul anului 2000, Remus Ștefan Chiper s-a asociat cu un prieten în vederea construirii unui hotel la Costinești. Înțelegerea era ca terenul să fie pus la dispoziție de asociatul său, iar Chiper să aducă banii necesari investiției. În încercarea de a susține proiectul, Chiper s-a împrumutat de la mai multe persoane, ba chiar a vândut terenurile al căror proprietar era. După ce a epuizat toate resursele, el a început să caute persoane care vindeau mașini de lux, cu gândul de a le ucide, pentru a le fura autoturismele. După ce îi ade-menea pe vânzători în apartamentul său, sub pretextul că ar fi uitat acasă banii pentru achiziționarea mașinii, Chiper îi ucidea. Primul care i-a căzut victimă a fost Pătru Neagu, pe care l-a cunoscut în Obor, la începutul lunii decembrie 2005. Cu banii obținuți din vânzarea autoturismului furat de la acesta, Chiper a reușit să-și plătească o parte din datorii. Cea de-a doua victimă a fost Claudiu Bărbulescu, un vechi prieten, al cărui nume apărea, însă, în actele întocmite la vânzarea autoturismului Mercedes, furat de criminal de la prima sa victimă. Chiper îi ceruse amicului său ajutorul pentru că nu voia să apară ca titular în actele de vânzare-cumpărare a mașinii, deoarece se temea că documentul i-ar putea pune pe oamenii legii pe urmele sale. Ca să se asigure că Bărbulescu nu-l va da de gol, l-a otrăvit cu furadan și l-a aruncat și pe el în Canalul Dunăre - Marea Neagră. După câteva luni, Chiper a luat decizia de a acționa din nou. De data aceasta, victimă i-a căzut Arun Omer, în vârstă de 26 de ani. A fost și crima care a pus capăt planului său diabolic. Până să reușească să vândă autoturismul lui Omer, rudele celui ucis l-au văzut în trafic pe Chiper și l-au reclamat la poliție. Potrivit procurorilor, după ce erau ucise, victimele erau înfășurate în folii de celofan, băgate în saci de rafie și ascunse sub patul din dormitor. În timpul nopții, Chiper transporta cadavrele până în apropiere de Agigea, unde, după ce le agăța câte un sac de pietriș, le arunca în Canalul Dunăre - Marea Neagră.