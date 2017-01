Pentru protejarea proprietății

Cadastrul – „un rău” necesar

„Am găsit un teren intravilan convenabil în Călărași, unde locuiesc și părinții mei, dar abia după ce am bătut palma și am dat și un avans, proprietarul mi-a spus că nu are nici cadastru, nici intabularea făcute. Singurul act pe care îl are în acest moment este un certificat de moștenitor. Mi-a promis că într-o săptămână maxim o să-și scoată titlul de proprietate de la primărie, dar eu sunt foarte speriat după ce un jurist de la primărie mi-a explicat că situația este foarte complicată și că va trebui să scot mulți bani din buzunar pentru toate formalitățile, dar și faptul că toate astea durează foarte, foarte mult timp. Eu aș vrea să știu dacă pentru contractul de vânzare cumpărare am nevoie neapărat și de cadastru, și de intabulare. N-am înțeles nici cum stă treaba cu extrasul de carte funciară și certificatul fiscal, nu le am cu astea juridice, asta-i treaba. Tot ce am aflat este că s-ar fi făcut cadastrul pe comună cu bani de la stat, dar nu înțeleg atunci de ce va trebui să plătesc și eu alte taxe la firma de cadastru? Juristul de la primărie mi-a spus că e nevoie de intabulare și înainte de a face contractul și după ce facem contractul de vânzare cumpărare. Chiar așa, să fie nevoie de două intabulări pentru același teren? Pentru că sunt într-o ceață totală aș vrea să știu dacă este nevoie de toate astea și, dacă nu le fac, e posibil să am necazuri după aceea cu terenul? Vă mulțumesc din suflet pentru amabilitate, vă doresc multă sănătate și vă rog să mă scuzați pentru îndrăzneală, dar sunt abonat la ziarul dumneavoastră și cred că am și dreptul să primesc aceste informații” - Vasile Stângă, din Constanța. Fără cadastru sunt șanse de a rămâne cu buza umflată Deși Legea cadastrului a fost gândită cu scopul de a se obține o evidență clară a proprietăților în registrele cadastrale de la judecătorii, iar statul a alocat, la începutul anului trecut, sume importante pentru demararea cadastrării gratuite a României, litigiile pe tema granițelor dintre proprietăți sunt departe de a se stinge. Chiar dacă este vorba despre o formalitate complicată, costisitoare și, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, de durată, pentru protejarea unei proprietăți, cadastrul și intabularea sunt „un rău” necesar – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Dumitru. De exemplu, cadastrul (operațiunea de înscriere în Registrul de Carte Funciară) este obligatoriu la încheierea oricărui act de înstrăinare a unui bun imobiliar, indiferent dacă este vorba despre donație, succesiune, vânzare-cumpărare, partaj sau precontract de vânzare-cumpărare. Intabularea = actul de identitate al proprietății Intabularea (adică înscrisul în Cartea Funciară) are aceeași funcție pe care o are și cartea de indentitate pentru o persoană. Chiar dacă este vorba despre operațiuni complicate, cos-tisitoare și de multe deplasări în zona respectivă, înscrisul în Cartea funciară vă poate salva, ulterior, de necazuri. De ase-menea, deși la nivelul localității respective s-a făcut cadastrarea gratuită, pentru individualizarea proprietății dumneavoastră va trebui să suportați taxele cerute de firma de cadastru angajată pentru perfectarea operațiunii. Suficiente motive pentru a vi se recomanda să nu ocoliți aceste formalități și să nu cedați ispitei de a plăti un teren ale cărui acte nu sunt deloc în regulă, pentru că riscați ca, la un moment dat, să rămâneți cu buza umflată. Vă dorim mult succes!