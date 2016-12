Proiect BU.RO.COOP

Bulgarii au lansat Centrul de Cooperare Economică Dobrich

Vineri, o delegație formată din reprezentanți ai Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), oameni de afaceri și reprezentanți ai presei au participat, la Dobrich, la conferința finală a proiectului „BU.RO.COOP - Camerele de Comerț Bulgară și Română pentru cooperare transfrontalieră”, organizată de partea bulgară.La întâlnire a participat și directorul CCINA Constanța, Ion Dănuț Jugănaru, care a subliniat faptul că deja cele două părți implicate au finalizat alte 12 proiecte, iar această strânsă colaborare nu se va opri aici. „Nimic nu ne va împiedica să derulăm și alte proiecte în cooperare, nici măcar birocrația”, a precizat directorul CCINA Constanța.În cadrul acestui eveniment, pe lângă prezentarea activităților și a rezultatelor proiectului BU.RO.COOP, precum și a produselor realizate în cadrul acestuia (website, baze de date, materiale filmate etc), a fost lansat și Centrul de Cooperare Economică Dobrich.În plus, au fost înmânate și diplome tinerilor care au urmat diverse cursuri de calificare în cadrul proiectului BU.RO.COOP. Este vorba despre 21 de persoane (dintre care 12 femei), 18 tineri bulgari și trei constănțeni. Șase dintre ei deja s-au angajat, alții au pornit afaceri pe cont propriu, dar poate mândria organizatorilor este aceea că doi absolvenți ai acestor cursuri lucrează acum la IBM Cehia.Catalog electronicA fost realizat și un catalog electronic, care are ca scop promovarea Programului de Cooperare Transfrontalieră Româ-nia - Bulgaria 2007 - 2013, proiectul BU.RO.COOP și companiile participante la evenimentele din proiect. Conține informații despre 57 de firme din Bulgaria și 43 din România, menționate în ordine alfabetică, care au participat la câteva târguri și întâlniri de afaceri (B2B), mai exact 50 la număr, așa după cum a precizat partea bulgară la întâlnirea de vineri de la Dobrich.Aceste companii au participat la Expoziția internațională „Save the planet”, cu tematică privind gestionarea deșeurilor și reciclarea - Sofia, Târgul Național de Îmbrăcăminte și Încălțăminte „TINIMTEX” - Constanța, Expoziția Internațională „Agricultura și totul despre ea” - Dobrich și Târgul Internațional Tehnic - Plovdiv.v v vProiectul se adresează mediului de afaceri din zona transfrontalieră Constanța - Dobrich și a vizat, printre altele, înființarea a două centre de cooperare economică în oglindă, la Constanța și la Dobrich, care vor oferi servicii inovative de internaționalizare întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinzătorilor din Bulgaria și România.