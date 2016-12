Bulgaria e pregătită să adere la Schengen, România mai stă pe bară din cauza lui Ponta şi Antonescu

Barosso laudă Sofia

Bulgaria e pregătită să adere la Schengen, România mai stă pe bară din cauza lui Ponta și Antonescu

Luni, 03 Septembrie 2012

Bulgaria îndeplinește criteriile necesare pentru aderarea la Spațiul Schengen, a declarat vineri, la Sofia, Jose Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, relatează site-ul Novinite.com. În opinia președintelui CE, soluționarea problemei aderării la Schengen trebuie să fie decisă în favoarea Bulgariei, potrivit site-ului.Această țară din Balcani are nevoie în continuare de o ameliorare a nivelului absorbției fondurilor UE și a luptei împotriva crimei organizate și corupției, a declarat Barroso pentru jurnaliști în cadrul unei vizite la Sofia, vineri. Alegerea membrilor viitorului Consiliu Suprem al Magistraturii și a procurorului-șef vor fi cruciale pentru dezvoltarea țării, a apreciat președintele CE, potrivit site-ului.„De fiecare dată când vin în Bulgaria sunt impresionat de dinamica progresului”, a subliniat el, citat de Novinite.com. Pe de cealaltă parte, în ceea ce privește România, Comisia Europeană urmărește în continuare foarte atent situația politică de la București, după „un fel de puci parlamentar”, afirmă vicepreședintele CE, Viviane Reding, precizând că nu ar fi surprinsă dacă integrarea României în Schengen ar fi amânată. „Menținem o supraveghere atentă (a situației din România) după lupta politică teribilă din iulie și august. Am putut cere oprirea unui fel de puci parlamentar. Am putut evita răul cel mai mare grație acțiunilor determinate a numeroși actori, între care Comisia Europeană, Parlamentul European, state europene, dar și FMI. Derivele cele mai grave au putut fi limitate datorită Mecanismului de control și verificare pe care l-am creat. Sperăm că toți actorii politici de la București vor putea depăși disensiunile pentru a pregăti campania electorală din octombrie. Tinerele democrații din Est trebuie să realizeze în scurt timp ceea ce vechile democrații au îndeplinit în câteva decenii”, declară Viviane Reding, conform unui interviu acordat Le Monde.