Bulgaria, destinaţia preferată a constănţenilor, de Revelion

Bulgaria, destinația preferată a constănțenilor, de Revelion

Pentru sfârșitul anului 2008 și începutul lui 2009, constănțenii au preferat să cumpere pachete turistice all-inclusive pentru petrecerea sărbătorilor în Bulgaria, conform administratorului agenției de turism Tomis Travel, Florian Gemănaru. „După târgul de turism din toamnă, în perioada octombrie - noiembrie 2008, s-au vândut aproximativ 80% din pachetele turistice de sfârșit de an, procent asemănător cu cel din anii trecuți”, a declarat acesta pentru ziarul „Cuget Liber”. „În decembrie, s-au resimțit primele efecte ale crizei financiare, în acest sector. Dacă în anii trecuți se vindeau restul de 20% pe parcursul acestei luni și gradul de ocupare era de 100%, în momentul de față doar 5% din pachete s-au mai vândut. Pe piață au rămas nevândute 15% din pachetele oferite de agențiile de turism și în plus, doar 60 - 70% din locurile de cazare sunt ocupate”, a mai precizat Florin Gemănaru. Locațiile bulgărești, precum Albena, Nisipurile de Aur, Sunny Beach sau Balcic au rămas destinațiile preferate ale românilor, de revelion. „Motivele sunt multiple: prețurile vizibil mai mici, opțiunea cu toate serviciile incluse și aici este vorba și de cina festivă de Revelion. Posibilitatea de a mânca și a bea „oricât” îi atrage în mod deosebit. De asemenea, turistul român se încadrează foarte bine în peisajul bulgăresc datorită posibilităților financiare scăzute și medii”, a explicat administratorul agenției de turism. Un constănțean a plătit 175 - 200 de euro pentru trei nopți de cazare all-inclusive, la un hotel de patru stele, în preajma Revelionului. „În țară, locațiile preferate în acest an sunt Predeal sau Sinaia, însă ofertele au ca target oamenii cu posibilități financiare mari. Constănțenii au plătit în jur de 2.000 de lei, pentru patru - cinci nopți, pensiune completă, în perioada Revelionului. În plus, am mai vândut pachete turistice în locații exotice, într-adevăr într-un număr mult mai redus decât anii precedenți. Avem persoane cu venituri substanțiale, precum navigatorii, care vor pleca în Mexic - Cancun, Caraibe sau China “, a mai declarat Florian Gemănaru. Bugetul cheltuit de români pentru și în vacanță se va diminua în continuare, în contextul scăderii veniturilor populației. „Spre exemplu, pentru cei care pleacă în Bulgaria, în afara bugetului pentru cazare, mulți bani nu vor mai cheltui. Mâncarea și băutura sunt asigurate, iar sumele alocate suvenirurilor și cadourilor vor fi mici”, a concluzionat administratorul Tomis Travel.