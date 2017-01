Bulgaria are probleme de comunicare

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Bulgaria este gata să blocheze aprobarea tratatului privind reforma instituțională a UE la summitul de la Lisabona de săptămâna viitoare, dacă nu câștigă dreptul de a folosi termenul de „evro", a declarat o sursă diplomatică de la Sofia, citată de Reuters sub acoperirea anonimatului. O dispută în legătură cu modul de scriere în limba bulgară a cuvântului „euro", care desemnează moneda unică europeană, a reizbucnit joi în UE și amenință să întârzie strângerea legăturilor blocului european cu statele din vestul Balcanilor, au declarat joi mai mulți diplomați europeni, citați de Reuters. La o reuniune a ambasadorilor europeni, Bulgaria a amânat aprobarea Pactului de Asociere și Stabilizare cu Muntenegru, a cărui semnare urmează să aibă loc luni, pentru a cere dreptul de a numi moneda europeană „evro" în loc „euro". O sursă diplomatică de la Sofia, citată de Reuters sub acoperirea anonimatului, a declarat că Bulgaria este gata să meargă și mai departe și să blocheze aprobarea tratatului privind reforma instituțională a UE la summitul de la Lisabona de săptămâna viitoare, dacă nu câștigă dreptul de a folosi termenul de „evro". Comisarul european pentru extindere Olli Rehn a declarat că este foarte îngrijorat în legătură cu o posibilă blocare a acordului cu Muntenegru, primul pas către o eventuală aderare a acestei țări la UE. „Este regretabil că Bulgaria este dispusă să facă din Munte-negru ostaticul unei chestiuni lingvistice care nu are nicio legătură cu această țară, indiferent de importanța sa internă", a declarat Rehn pentru Reuters.