Bruxelles a lansat o procedura de infringement impotriva Poloniei pentru reforma judiciara

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia europeana a lansat sambata o procedura de infringement impotriva Poloniei dupa publicarea unei legi care, in ochii Bruxelles-ului, submineaza independenta tribunalelor de drept comun din aceasta tara, relateaza Agerpres.ro."Comisia Europeana a lansat o procedura de infringement impotriva Poloniei, printr-o scrisoare de notificare oficiala, in urma publicarii in Monitorul Oficial polonez a legii privind organizarea instantelor de drept comun vineri, 28 iulie", mentioneaza aceasta intr-un comunicat.Executivul european a dat o luna termen Poloniei pentru a raspunde procedurii respective, care poate sa conduca la sanctiuni financiare.