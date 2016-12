Bricul Mircea a lăsat toate pânzele jos

Nava Școală Mircea a revenit acasă, vineri, după ce a străbătut peste 9400 de mile marile, fiind întâmpinată cu entuziasm de părinți și de cunoscuți. La bordul navei s-au aflat 35 de studenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 47 de elevi ai Școlii de Maiștri Militari „Amiral Ion Murgescu” și șase cadeți din Olanda, Turcia, Belgia, Olanda, Italia și Croația. De asemenea, bricul Mircea a primit numeroase vizite, la bordul navei urcând peste 20.000 de persoane pe parcursul traseului. Nava Școală Mircea a făcut escală în porturile Cagliari, Malaga, Rouen, Brest, Rotterdam, Copenhaga, Rostock, Fowey, Lisabona și Valletta și urma ca joi să revină în portul Constanța, însă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, bricul a ajuns cu o zi întârziere. Entuziasmul revenirii acasă a fost evident, atât de partea marinarilor, cât și de partea celor care îi așteptau, bordul navei devenind neîncăpător pentru exprimarea emoției regăsirii. Experiența unui marș de instrucție de patru luni și-a lăsat, cu siguranță, amprenta asupra echipajului navei care a străbătut lumea, acesta recunoscând că practica bate teoria: „A fost o experiență unică, pe care am așteptat-o mult timp, am trăit momente frumoase în porturi, dar și momente grele pe mare, ca cele de ieri, când trebuia să ajungem la Constanța dar a fost vreme rea, și am ancorat la Eforie Nord. Am acumulat tot ce ține de experiența marinărească, respectiv lucrul cu parâmele, velele, dar am avut și cursuri și examene. În plus, sunt la Inginerie Mecanică, am făcut și practica la motoare, ceea ce a contribuit în mare parte la acumularea de cunoștințe practice. Mai grea e practica, desigur, însă e și cea mai folositoare”, a spus Sărmășan Sergiu, anul III la Academia Navală. La bordul navei au făcut practică și șapte fete, care au muncit cot la cot cu băieții, chiar și pe timp de furtună: „A fost o experiență extraordinară, am rămas cu amintiri plăcute, memorabile, chiar și cu momente emoționante. Am vizitat Parisul, și doream acest lucru din copilărie. De asemenea, am pus bazele a ceea ce înseamnă viața de marinar, am învățat cum se face un nod, cum se naviga cu velele acum mulți ani. A fost dificil la început, dar ne-am obișnuit. Cel mai greu moment a fost în Marea Nordului, eram de serviciu și marea era agitată, de gradul cinci spre șase, ceea ce mi-a dat stări de amețeală și greață, dar mi-am revenit. Paradoxal, începeam să mă obișnuiesc cu ea. Un lucru foarte important este faptul că aici am legat prietenii despre care sper să țină o viață”, a spus Raluca Cioroianu, anul II în cadrul Școlii de Maiștri Militari „Amiral Ion Murgescu”. În cele patru luni de marș, echipajul a participat la trei festivaluri maritime: „L’Armada de Rouen 2008\", „La Fete du Brest” și „Hanse Sail Rostock 2008\".