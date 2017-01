BREXIT. Mesajul NATO pentru britanici înaintea referendumului pentru ieșirea din UE

Ştire online publicată Joi, 23 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

BREXIT. Rolul Marii Britanii în Uniunea Europeană este crucial pentru combaterea terorismului și a migrației ilegale masive, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu apărut miercuri în ediția online a The Guardian, în contextul în care joi se desfășoară referendumul privind apartenența Regatului Unit la blocul comunitar, scrie Agerpres."Nu am o preferință de vot. Britanicii sunt cei care decid. Însă ceea ce pot să fac este să spun ce contează pentru NATO, iar o Mare Britanie puternică într-o Europă puternică este deopotrivă în beneficiul Marii Britanii și al NATO, deoarece ne confruntăm cu provocări de securitate fără precedent, cu terorismul, cu instabilitatea și cu un mediu de securitate impredictibil", a spus șeful Alianței Nord-Atlantice, adăugând că "o Europă fragmentată ar amplifica instabilitatea și impredictibilitatea".Numeroși oficiali ai NATO sunt îngrijorați că ceea ce ei consideră a fi principalele două amenințări la adresa securității europene — Statul Islamic și alte organizații islamiste extremiste și o Rusie tot mai agresivă — au ca obiectiv strategic fragmentarea Europei."Marea Britanie este cel mai mare furnizor de forțe militare dintre aliații europeni din NATO. Prin urmare, contează ce face Marea Britanie, și este în avantajul NATO să aibă în interiorul UE conducerea Marii Britanii, care este un susținător puternic al cooperării transatlantice și al cooperării UE-NATO", a mai spus Stoltenberg în interviul pentru The Guardian.El a subliniat de asemenea că Marea Britanie a acționat ca o punte de legătură între UE și NATO și a susținut schimburile de informații privind amenințările teroriste. Cooperarea UE-NATO a fost indispensabilă în limitarea mișcărilor masive de persoane în Marea Egee, a adăugat el."Pentru a lupta împotriva amenințării teroriste, avem nevoie deopotrivă de UE și de NATO și de o cooperare mai puternică între cele două. Iar Marea Britanie susține ferm obținerea acestor lucruri atât din interiorul NATO, cât și din interiorul UE. Dacă vecinii noștri sunt mai stabili, și noi suntem mai în siguranță", a declarat Stoltenberg.