Breivik se juca World of Warcraft câte şapte ore pe zi

Breivik se juca World of Warcraft câte șapte ore pe zi

Ştire online publicată Vineri, 08 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii norvegieni susțin că Anders Behring Breivik, autorul sângeroaselor atacuri de la 22 iulie 2011, în care au murit 77 de persoane, a jucat un joc video foarte popular câte șapte ore pe zi, timp de trei luni, înainte de a-și planifica masacrul, relatează AP.Potrivit procurorilor, extremistul de 33 de ani a jucat World of Warcraft în medie câte șase ore și 50 de minute zilnic, din noiembrie 2010 până în februarie 2011, înainte de a începe să construiască bombele pe care le-a folosit în atacul său împotriva clădirii guvernului din Oslo, în iulie anul trecut.Un martor care juca jocuri video cu Breivik a afirmat, în fața tribunalului, că el însuși se juca World of Warcraft câte 16 ore pe zi și că extremistul făcea, probabil, la fel.„World of Warcraft nu are nimic de-a face cu 22 iulie. Parchetul încearcă doar să mă ridiculizeze”, a declarat acuzatul, care și-a închis la un moment dat microfonul, exasperat de întrebările insistente ale procurorului Svein Holden.Anders Breivik a afirmat în trecut că și-a luat un „an sabatic” în 2006 pentru a se dedica pe deplin acestui joc în rețea, a cărui acțiune se petrece într-un univers medieval fantastic și care este considerat, în general, lipsit de violență.