Bradul de Crăciun va scoate din buzunarele constănţenilor cel puţin 100 de lei

În această iarnă

Bradul de Crăciun va scoate din buzunarele constănțenilor cel puțin 100 de lei

Deși mai este destul timp până la Crăciun, comercianții constănțeni se pregătesc de zilele de sărbătoare. Majoritatea au lansat pe piață ofertele la produsele specifice sezonului rece. Globurile, beteala și brazii artificiali și-au făcut loc în rafturile magazinelor. Totuși, la o scurtă analiză a pieței, lupta pare din start câștigată de către hyper-marketuri, ale căror produse se vând la prețuri mult inferioare celor practicate în magazinele de profil. Acesta este și motivul pentru care am încercat să aflăm cât vor trebui să cheltuiască constănțenii în această iarnă pentru a respecta tradiția bradului de Crăciun. Principalul accesoriu care trebuie luat în calcul este bradul. În momentul de față, până la apariția celor naturali, brazii artificiali reprezintă singura opțiune. Oferta este însă una foarte diversificată la acest capitol, ceea ce lasă impresia că, și în acest an, artificialul va învinge naturalul. Mai ales în condițiile în care este de așteptat ca prețul brazilor comercializați în piețele constănțene să depășească 100 de lei. Astfel, în funcție de buzunarul fiecăruia, un brad artificial îl va costa pe un constănțean între 55 de lei și 250 de lei, în funcție de înălțime. Gama de culori este și ea la fel de variată, de la clasicul verde și până la argintiu, alb sau chiar roșu. Globurile și beteala Odată bradul achiziționat, este momentul pentru alegerea decora-țiunilor, aici intrând globurile, beteala și instalațiile. În ceea ce privește globurile, oferta este pentru toate gusturile și în toate culorile. Cele simple se vând la un preț pornind de la 1,3 lei pentru un set cu trei globuri. Totuși, efortul financiar nu ar fi prea mare dacă s-ar opta pentru un set de globuri cu model, diferența de preț fiind, în cele mai multe cazuri, de cel mult 2 lei și în plus numărul globurilor este dublu. La prețuri aproximativ asemănătoare se găsesc și figurinele în formă de Moș Crăciun sau oameni de zăpadă. În plus, există chiar seturi ce conțin 40 de decorațiuni, respectiv beteală și globuri în cele mai diverse forme, al căror preț este de 28 de lei. Depășind sfera de low-cost, există și globuri ceva mai pretențioase, care, automat, au și prețuri pe măsură. Astfel,pentru un glob de decor, un constănțean mai cu dare de mână poate scoate din buzunar și până la 15 lei. Și, pentru că tot am amintit de beteală, prețurile sunt stabilite în funcție de complexitatea modelului. Cele mai simple ghirlande, respectiv cele cu steluțe sau țur-țuri se vând cu 1,5 lei pe bucată, în timp ce pentru o beteală lucioa-să sau chiar ninsă, în două culori, prețul poate ajunge și până la 4,5 lei pe bucată. Pe lângă beteală, nu trebuie uitat că un brad are nevoie și de o instalație care costă între 13 lei și 45 de lei. La toate acestea se mai pot adăuga, în funcție de preferințe și de buget, un șirag de mărgele, fundițe, clopoței sau conuri. De asemenea, pentru mai multă autenticitate, cu 4 lei se poate cumpăra un spray de zăpadă. La fel ca în cazul brazilor, culorile disponibile pentru globuri și beteală sunt roșu, albastru, argintiu, galben și verde. Și exteriorul contează De câțiva ani încoace, constănțenii acordă o atenție din ce în ce mai mare și exteriorului locuinței. Astfel, fie că se rezumă doar la pune o coroniță din brad la ușa de la intrare sau își luminează puter-nic ferestrele și balcoanele cu instalații, și în acest caz investiția este pe măsură. Pentru o coroniță, fie că este simplă, cu trandafiri sau cu globuri, prețul începe de la 25 de lei și poate urca până la 50 de lei. De asemenea, o instalație pentru exterior, lungă de 20 de metri, costă 60 de lei, în timp ce o perdea pentru fereastră se cumpără cu 35 de lei. Și pentru ca senzația de sărbătoare să fie totală, opțional se pot cumpăra costume de Moș Crăciun, atât pentru adulți, cât și pentru copii, la prețuri cuprinse între 8 și 9 lei. Există și costume mai pretențioase, considerate de lux, care costă 45 de lei. Pentru cei care nu au însă răbdarea de a împodobi bradul în ajunul Crăciunului, comercianții au scos pe piață bradul gata făcut. Astfel, în schimbul unei sume cuprinse între 100 de lei și 150 de lei, oricine poate pleca acasă cu un brad pe care nu va trebui decât să îl așeze în mijlocul camerei, iar atmosfera de sărbători este asigurată. Totuși, acesta are și un dezavantaj destul de important, și anume înălțimea, care este de doar 60 de centimetri.