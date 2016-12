Bombele ruseşti pot distruge orice scut antirachetă

4

Diferenta dintre racheta si o bomba ?

O racheta are propriul sau sitem de propulsie care poatre fi ghidat de la distanta cu ajutorul unui computer sau chiar cu o inteligenta artificiala proprie, in timp ce bomba este lansata dintr-un bomvbardier invizibil sau elicopter Apache/Blackhawk si care nu are deloc inteligenta artificiala prprie si a carei traiectorii nu poate fi controlata sau modificata de la sol sau aer