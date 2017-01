Bombardierele ruse şi-au reluat practicile din timpul Războiului Rece

Bombardierele ruse și-au reluat practicile din timpul Războiului Rece

Ştire online publicată Vineri, 10 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Bombardierele strategice ruse și-au reluat practicile din timpul Războiului Rece, de a desfășura zboruri în zone patrulate de NATO și de SUA, a declarat ieri un general rus, citat de Reuters. Un bombardier rus a survolat miercuri o bază militară americană din insula Guam, situată în Pacific și a „schimbat zâmbete" cu piloții americani care încercau să îl urmărească, a afirmat generalului Pavel Androsov, comandant în aviația militară rusă. „A fost întotdeauna tradiția aviației noastre (...) să zboare departe peste ocean și să vadă portavioane (americane - n.red.) și să salute vizual (piloții americani - n.red.)", a explicat Androsov într-o conferință de presă. „Ieri (miercuri - n.red.) am reînviat această tradiție și două dintre echipajele noastre tinere au vizitat zona bazei Guam", a adăugat el. „Consider că rezultatul a fost bun. Ne-am întâlnit colegii piloți de avioane de luptă de pe porta-vioanele (americane - n.red.). Am făcut schimb de zâmbete și ne-am întors acasă", a afirmat oficialul. Rusia este din ce în ce mai sigură pe sine pe scena internațională și a încercat să își proiecteze puterea militară cu mult dincolo de granițe. Marina sa a anunțat recent că urmărește o prezență permanentă în Marea Mediterană. Luna trecută aviația britanică a trimis două avioane de vânătoare pentru a intercepta două bombardiere rusești care se apropiau de spațiul aerian al Marii Britanii. Armata rusă susține că a fost vorba de un zbor de rutină.