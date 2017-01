Bolnavi de SIDA, îngropaţi de vii în Papua Noua Guinee

Bolnavi de SIDA, îngropați de vii în Papua Noua Guinee

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Persoane bolnave de SIDA au fost îngropate de vii în Papua Noua Guinee de către propriile familii, care nu au mijloacele necesare pentru a le îngriji și se tem că se vor infecta la rândul lor, a afirmat ieri reprezentantul unei organizații umanitare, citat de AFP. Margaret Marabe, care a stat cinci luni într-o regiune izolată din această țară în cadrul unei campanii de prevenire a SIDA, a povestit că a văzut cinci bolnavi de SIDA îngropați de vii. Unul dintre ei striga după ajutor în timp ce rudele aruncau pe el pământ, a declarat Marabe, care lucrează pentru organizația umanitară Igat Hope. „Unul dintre bolnavi îmi era văr. Am întrebat de ce se practică așa ceva. Mi-au răspuns: «Dacă îi lăsăm să trăiască cu noi în aceeași casă, vom lua și noi boala și vom muri și noi»", a povestit ea. Sătenii i-au spus că această practică este foarte răspândită. Margaret Marabe a lansat un apel guvernului și organismelor de prevenire pentru a se asigura ca programele de informare despre SIDA să nu se limiteze la orașele mari, ci să ajungă și în regiunile rurale. Potrivit unor martori, în unele localități, au existat cazuri de femei acuzate de vrăjitorie, torturate și ucise pentru că ar fi provocat moartea, inexplicabilă pentru săteni, a unor tineri contaminați cu HIV. Papua Noua Guinee, țară cu șase milioane de locuitori, se confruntă cu o pro-pagare necontrolată a virusului SIDA. Potrivit unui raport ONU recent, numărul persoanelor infectate a crescut cu 30% pe an din 1997. În 2005, numărul lor era de 60.000.