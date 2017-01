Bogaţii lumii au pierdut peste 20 de miliarde de dolari în ultima săptămână

Bogații lumii au pierdut peste 20 de miliarde de dolari în ultima săptămână

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cei mai bogați 100 de oameni din lume au pierdut săptămâna trecută 21,3 miliarde de dolari din avere, după ce indicele Standard & Poor's 500 al bursei de la New York a înregistrat cea mai abruptă scădere din acest an.Miliardarul Carl Icahn, cunoscut pentru implicarea activă în managementul companiilor la care are acțiuni, a înregistrat una dintre cele mai mari scãderi. Pe locul 34 în topul bogaților lumii, Icahn a pierdut 1,3 miliard de dolari din avere în săptămâna care s-a încheiat, după ce acțiunile holdingului său, Icahn Enterprises, au scăzut cu 15,6%, transmite Bloomberg.Averea lui Carlos Slim, cel mai bogat om din lume, a scăzut cu aproape 700 milioane de dolari săptămâna trecută, în urma unui declin de 2,2% al acțiunilor gigantului America Movil. Slim, 73 de ani, are o avere estimată la 73,4 miliarde de dolari.Cofondatorul Microsoft Bill Gates, pe locul secund cu 66 miliarde de dolari, a piedut 260 milioane de dolari în ultima săptămână.Amancio Ortega, fondatorul Inditex, a pierdut săptămâna trecută 1,3 miliarde de dolari, averea sa fiind evaluată la 56,1 miliarde de dolari, a treia din lume. Inditex este cel mai mare retailer de îmbrăcăminte la nivel mondial, ca mai cunoscută marcă a grupului fiind Zara.Pe locul al patrulea, Warren Buffett, 82 de ani, are o avere estimată la 54,2 miliarde de dolari.Buffett este implicat într-o situație controversată care s-a dezvoltat în ultimele zile în jurul preluării producătorului de ketchup H.J. Heinz. O instanță federală din SUA a înghețat un cont din Elveția despre care Securities and Exchange Commission, comisia de valori mobiliare din Statele Unite, susține că ar fi fost utilizat pentru a derula tarnzacții suspecte cu acțiuni Heinz la scurt timp înainte de anunțarea preluării Heinz de către holdingul lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway, și fondul 3G Capital al miliardarului Paulo Lemann, într-o tranzacție de 28 miliarde de dolari.Lemann însuși, cel mai bogat brazilian, are o avere de 19,9 miliarde de doalri, în scădere cu 20 milioane de dolari în ultima săptămână.În pofida unei creșteri de 0,9% în ședința de vineri, datorată rezultatelor financiare peste estimări anunțate de Hewlett-Packard (HP) și datelor peste așteptări privind încrederea în economia Germaniei prezentate de institutul Ifo, indicele S&P 500 a scăzut cu 0,3% în ultimele 5 zile, prima săptămână negativă din acest an, din cauza temerilor privind posibilitatea ca Rezerva Federală a Statelor Unite să reducă programul de stimulare a economiei.