BNR vrea să îngroaşe cozile de la Fisc cu clienţii băncilor

BNR vrea să îngroașe cozile de la Fisc cu clienții băncilor

Banca Națională a României a pus în dezbatere publică proiectul de modificare a regulamentului privind limitarea riscului la creditele destinate persoanelor fizice. Conform acestuia, pentru deter-minarea capacității clientului de a rambursa împrumutul se vor lua ca punct de referință „veniturile certe, cu caracter de permanență, declarate în anul fiscal anterior”. Capacitatea de rambursare calculată va putea depăși cu cel mult 20% nivelul acestora. Excepții de la cota de 20% se vor face atunci când clientul demonstrează, cu documente, că, în anul curent, obține venituri mai mari, cu caracter permanent. În al doilea rând, proiectul obligă băncile să pună răul înainte, când realizează evaluarea, adică să facă o așa numită analiză de tip stress test. Conform acesteia, calculul capacității de rambursare a creditului va lua în considerare: condițiile cele mai nefavorabile, cea mai ridicată rată a dobânzii, nivelul cel mai înalt al deprecierii cursului de schimb al monedei naționale și cele mai mari comisioane aplicabile. De la prima vedere se observă că măsurile propuse de BNR nu sunt suficient de clare. În primul rând, regulamentul ar trebui să definească ce se înțelege prin „venituri certe, cu caracter de permanență, declarate în anul fiscal anterior”, pentru a nu lăsa loc interpretărilor și abuzurilor funcționarilor bancari. Mai mult, noțiunea ar trebui explicitată de BNR, prin enumerarea exhaustivă a acestor tipuri de venituri, așa cum sunt prevăzute de Codul fiscal. O asemenea abordare ar fi în favoarea clienților, care ar fi scutiți de drumuri inutile la bănci și la unitățile care le pot furniza documentele doveditoare. Prin expresia „venituri certe, cu caracter de permanență, declarate în anul fiscal anterior” se introduce o confuzie. BNR ar trebui să știe că odată cu renunțarea la metoda venitului global, o mare parte dintre contribuabili nu mai au obligația declarării veniturilor. În cazul lor, despre ce venituri declarate este vorba? Viitorul regulament va avea consecințe grave asupra pieței creditelor. Este adevărat, el va reduce la maximum riscul de nerambursare a împrumuturilor, dar pe de altă parte va afecta grav interesele clienților persoane fizice. Valoarea creditelor acordate se va reduce dramatic. Vor pierde atât populația, care va primi mai puțini bani cu împrumut, pentru satisfacerea nevoilor, dar și băncile. Pe de altă parte, se va reduce consumul. Care sunt consecințele? Vor fi afectate numeroase ramuri economice și locuri de muncă. Veniturile populației cresc de la un an la altul, ca urmare a majorării salariilor, după cum o demonstrează statistica oficială. Cu toate acestea, sistemul de creditare privește în trecut, la anul fiscal anterior. Spre exemplu, bonitatea unui client care vrea să contracteze un credit în decembrie 2008 este analizată după fișa fiscală din 2007, deși, între timp, respectiva persoană este posibil să fi trecut prin două măriri de salariu. Odată cu aplicarea unui asemenea regulament, unele categorii sociale vor fi excluse de pe piața creditelor. Tinerii abia intrați în producție sunt cei mai vulnerabili. Un absolvent de facultate care s-a angajat de o lună - două în producție nu are cum să prezinte o fișă fiscală pe anul anterior și nici să demonstreze că patronul nu îl va concedia mai devreme sau mai târziu. Oare ce se va întâmpla cu persoanele care trăiesc de pe urma drepturilor de autor sau a contractelor de comision? Vor mai avea acces la credite? Nimeni nu poate garanta continuitatea veniturilor lor, nici măcar patronii pentru care lucrează aceștia. Sistemul propus de BNR mai are un păcat: interpune birocrația fiscală între clienți și bănci. Cei ce intenționează să obțină un împrumut vor fi obligați să aștepte la cozile uriașe de la administrațiile financiare, pentru a obține fișele fiscale. Probabil că guvernatorul Mugur Isărescu nu a stat niciodată la o asemenea coadă, altfel nu-mi explic cum a putut fi de acord cu o asemenea măsură. Care este rostul acestui proiect? Este greu de spus. După numărul de piedici ridicate în calea persoanelor fizice, ai impresia că BNR se așteaptă la o criză economică cumplită și vrea cu tot dinadinsul să împiedice populația să se mai împrumute, pentru a fi ferită de necazuri. Știe banca centrală ceva și nu vrea s-o spună pe șleau sau vrea doar să ne facă viața mai grea? Dumneavoastră ce credeți, stimați cititori?