BMW-ul zburător

Pe de altă parte, nimeni nu știe cum a ajuns un autoturism marca BMW, cu numărul de înmatriculare CT-99-TAB, cu roțile în sus, pe un teren de pe varianta spre Ovidiu. Vasile Lazăr, bărbatul care are grijă de o proprietate din zonă, în a cărei imediată apropiere a „aterizat” buclucașul BMW, ne-a povestit că, ieri, în jurul orei șase dimineața, mașina respectivă nu era acolo. Pe la ora opt, când omul a ieșit din adăpostul său, a observat mașina cu roțile în sus, chiar lângă un tractor și alte bunuri pe care el are datoria de a le păzi. Omul s-a uitat să vadă dacă este cineva în mașină, dar nu a văzut pe nimeni, nici în ea, și nici prin apropiere, dovadă că șoferul și alți pasageri, dacă erau, s-au „evaporat”. Până la ora 14, nimeni nu se prezentase la fața locului pentru a ridica mașina. Nici un echipaj al Poliției Rutiere nu fusese, pentru că, probabil, nimeni nu reclamase producerea evenimentului. Inspectorul Ciprian Sobaru, căruia i-am adus la cunoștință producerea evenimentului, ne-a spus că șoferul are datoria să se prezinte în termen de 24 de ore la Poliție, pentru a reclama producerea accidentului, iar dacă nu va, rămâne fără permis. Nu este exclusă însă nici varianta ca mașina respectivă să fi fost furată, iar apoi abandonată.