Bloggerii constănţeni o pun de-un „flash mob“

Bloggerii constănțeni o pun de-un „flash mob“

"Duminică, 20 Ianuarie, la ora 14 (FIX), pe strada Ștefan cel Mare; acolo va fi o persoană cu șapcă în cap, ochelari de soare și un ziar în mână, ce va sta cu fața la pasajul ce trece pe sub strada Mihai Viteazu. Ne vom așeza în șir indian, într-o ordine aleatoare în spatele lui și îl vom urmări. Important este ca și voi să îl urmăriți pe cel din fața voastră” - așa sună anunțul postat de bloggeri pe te miri unde, adunând deja peste 150 de adepți ai primului flash mob din Constanța. Mulți nu se cunosc între ei, dar ideea de „aglomerație spontană” i-a mobilizat rapid. Vorba unei colege…dacă era să îi aduni pentru altceva nu veneau. Cert este că și eu am primit un instructaj serios să particip la această nebunie care are un singur scop declarat - distracția de moment. În plus, deloc de neglijat, este modalitatea în care tinerii de azi se mobilizează, se cheamă unul pe altul, se ademenesc, se reunesc. Și aș mai spune că „aglomerațiile spontane” reprezintă, iată, un alt nivel de dezvoltare, în care rețeaua îi gonește în stradă pe cei care stau toată ziua pe net, dându-le șansa să se simtă utili. Totodată, de ce să nu recunoaștem, elementul de distracție precum și posibilitatea de a scăpa măcar pentru câteva minute din mersul obișnuit al vieții sunt motive care atrag oamenii. Am aflat că flash mob este un fenomen bine dezvoltat în întreaga lume: ieșind pe stradă, un grup se revoltă împotriva unor idei sau acțiuni. Participanții la un eveniment de acest gen nu fac nimic ilegal. Fără să deranjeze pe nimeni, ei nu pot fi acuzați de încălcarea ordinii publice. „Din cauza că, venind la un loc, flash mobsterii nu comunică între ei, un asemenea eveniment nu se poate clasifica ca fiind o adunare populară sau demonstrație. Fiind foarte greu de clasificat cu definițiile oficiale, el efectiv nu poate fi interzis” - explică un blogger fenomenul. Ciudățeniile flash mob - Prima acțiune flash mobbing a avut loc în New York. Fiind coordonați anterior prin e-mail și mesaje SMS, 150 de oameni au intrat în secția de mobilă a magazinului „Macy’s” și au cerut „un covor pentru dragoste” la 10 mii de dolari, pentru „comuna din apropierea orașului”. - 250 de oameni au venit la un hotel luxos în Manhatten și 15 secunde au aplaudat activ și fără nici un sens. - La Roma, 300 de oameni s-au adunat la o librărie și au cerut o carte inexistentă. - La Dortmund, Germania, participanții la o acțiune flash mobbing au venit la o expoziție de mașini de spălat și au început să mănânce banane. - La Moscova, la gara de Leningrad, la sosirea trenului din Petersburg, s-au adunat flash mobsterii cu hârtii pe care scria „NzR178qWe”. - În Harkov, Ucraina, participanții au venit în față la statuia lui Lenin, au tușit 5 secunde, după care au pus ochelari de soare și au făcut cu mâna monumentului în mod prietenos. Într-un minut toți au plecat.