Biserica Anglicană a dat vot favorabil pentru numirea femeilor ca episcopi

Ştire online publicată Miercuri, 09 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Biserica Anglicană, reunită ieri în sinod, a aprobat prin vot numirea femeilor ca episcopi, după o dezbatere aprinsă între conser-vatori și liberali, anunță presa britanică, citată de AFP. Înainte de vot, peste 1.300 de membri ai clerului anglican au amenințat că părăsesc Biserica, dacă Sinodul General le acordă femeilor dreptul de a deveni episcopi. Sinodul a respins unele măsuri de compromis care ar fi ținut cont de opoziția celor care nu acceptă această reformă. Este vorba în special de un compromis care ar fi permis reconcilierea liberalilor și tradiționaliștilor: crearea unui grup de episcopi care ar fi fost însărcinați să oficieze în parohiile care resping ideea de episcopi femei. Marele Sinod a votat și împotriva înființării de noi dioceze pentru parohiile care refuză episcopii femei. Problema numirii femeilor în funcții de episcopi amenință să provoace o schismă în Biserica Anglicană, care are 77 de milioane de credincioși în lume, și este deja divizată din cauza homosexualității. La vot au participat cele trei camere ale Marelui Sinod - laicii, episcopii și clerul, potrivit cotidianului The Times. Sinodul s-a reunit la York, în nordul Angliei, al doilea oraș sacru pentru anglicani după Canterbury. Arhiepiscopul de Canterbury, Rowan Williams, șeful Bisericii Anglicane, și adjunctul său, arhiepiscopul de York, John Sentamu, erau în favoarea unui compromis, în speranța de a evita un exod al credincioșilor, potrivit The Times. Ei s-au opus însă oricărei soluții care ar fi pus în pericol șansa femeilor de a deveni episcopi. Autoritatea lui Rowan Williams a fost slăbită la sfârșitul lunii iunie, după formarea la Ierusalim a unei noi comuniuni în cadrul Bisericii, fondată de circa 300 de episcopi și arhiepiscopi conservatori care criticau linia sa liberală față de homosexualitate și „declinul spiritual” al Occidentului. Disidenții, care afirmă că reprezintă 35 de milioane de credincioși, spun că inițiativa lor nu este o schismă, ci o „Biserică în Biserică”, destinată să determine reforme din interior. Biserica Anglicană cunoaște profunde diviziuni de la numirea în 2003 a lui Gene Robinson, american care nu își ascunde homosexualitatea, drept episcop de New Hampshire.