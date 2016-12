Biscuiții și ceaiul cu canabis, legale

Ştire online publicată Vineri, 12 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea Suprema a Canadei a extins definiția canabisului în scopuri medicinale, permițând utilizatorilor să-l consume sub formă de biscuiți, sau ca infuzie de frunze, și nu doar pentru fumat, informează AFP.Cazul tranșat de cea mai înaltă instanță canadiană a fost cel al unui brutar condamnat pentru trafic de droguri după ce a fost arestat pentru că deținea peste 200 de biscuiți pe bază de canabis.Prin hotărâre unanimă, cei șapte judecători ai celei mai înalte instanțe canadiene au decis neconstituționalitatea legislației drogurilor care limitează vânzarea canabisului medicinal doar sub formă "uscată".Curtea a indicat că inhalarea de canabis ar putea fi la fel de dăunătoare pentru unii pacienți ca și tutunul. Ministrul federal al Sănătății, Rona Ambrose a reacționat însă cu furie la această decizie."În mod sincer, Curtea Suprema mă revoltă", a declarat ea la un briefing de presă. Demnitarul a insistat că numai ministerul său are "autoritate și expertiză" pentru a aproba droguri în Canada.Marijuana nu a fost niciodată obiectul unui proces de aprobare pentru reglementare de către organul competent din Canada, care necesită studii clinice bazate pe dovezi științifice, a exemplificat ea.