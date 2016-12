Biografia autorizată a lui Thatcher dezvăluie o latură intimă a „Doamnei de fier“

Singura biografie autorizată a lui Margaret Thatcher, al cărei prim volum va apărea în librării marți, la 15 zile de la decesul său, dezvăluie o latură intimă a „Doamnei de fier”, amintind de iubiri din tinerețe, potrivit primelor fragmente publicate, sâmbătă, de Daily Telegraph, relatează France Presse.Cartea a fost scrisă de fostul redactor șef al Daily Telegraph, Charles Moore, un apropiat de Partidul Conservator, care a intervievat-o timp îndelungat pe Margaret Thatcher. Aceasta i-a facilitat accesul la anturajul său, i-a pus la dispoziție corespondență privată și documente guvernamentale, dar cu condiția ca biografia, pe care ea nu a citit-o niciodată, să fie publicată după moartea sa.Primul volum, care apare marți, este intitulat „Not for Turning”, o referire la expresia rămasă celebră a lui Thatcher, rezumând refuzul său de a face schimbări radicale de poziție în politică. Cartea acoperă anii de tinerețe ai lui Margaret, născută Roberts, ascensiunea sa spre Downing Street, și se încheie în 1982, după războiul din Insulele Falkland.Autorul este pe cale să încheie și volumul al doilea - „Herself Alone”.Charles Moore a putut consulta aproximativ 150 de scrisori adresate de Margaret Thatcher surorii sale, Muriel, în anii 1940-1950, în care tânăra femeie evocă aventurile sale amoroase, mai întâi cu un elev ofițer, Tony Bray, întâlnit la Oxford. Apoi cu William Cullen, un agricultor de origine scoțiană întâlnit în 1949, în timp ce ea era candidată a Partidului Conservator în circumscripția Dartford. Dar curând, Margaret a părut dornică să-l încurajeze pe tânăr într-o relație cu sora sa. „I-am arătat o poză cu tine și cu mine împreună și a spus că ne deosebește cu greu, deci cred că m-ai putea înlocui cu ușurință. Când poți să vii pentru un week-end?”, a întrebat-o ea pe Muriel, potrivit fragmentelor publicate de ziarul britanic. În aprilie 1949, Margaret i l-a prezentat pe William lui Muriel, cei doi căsătorindu-se un an mai târziu.În aceste scrisori, apare și cel care urma să devină soțul lui Margaret, Denis Thatcher. Acesta este descris ca „având un apartament la Londra, în vârstă de aproximativ 36 de ani, plin de bani, nu o creatură foarte atractivă, foarte rezervat, dar destul de amabil”.AFP amintește că numeroase cărți i-au fost deja consacrate lui Margaret Thatcher, iar ea însăși și-a publicat memoriile. Cotidianul britanic de stânga The Guardian s-a întrebat, sâmbătă, referitor la această biografie autorizată, dacă „Charles Moore, un susținător fervent al lui Thatcher, este persoana cea mai potrivită pentru a scrie cu obiectivitate”.