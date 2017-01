Bin Laden, „vinovat” de atentatele din Britania

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Atentatele eșuate din Londra și Glasgow au fost planificate și puse în practică de grupul de medici cu aprobarea liderului al-Qaida, Osama ben Laden, a declarat o sursă cu rang înalt dintr-un serviciu de informații străin, citată de The Times în ediția electronică de vineri. „A fost stabilit încă din prima zi că al-Qaida se află în spatele (com-plotului - n.red.) și că a fost planificat de susținătorii săi din Marea Britanie, cu binecuvântarea lui ben Laden”, potrivit sursei. Oficialii din serviciile de securitate britanice au fost mai rezervați, afirmând că este prea devreme pentru a spune dacă tentativele au fost plănuite în străinătate sau în Marea Britanie. Avertismentul unui lider al-Qaida din Irak, formulat în aprilie, la o întâlnire cu Andrew White, un preot britanic care lucra în Bagdad, sugerează că acesta știa de complotul medicilor. „Cei care vă îngrijesc vă vor ucide“, ar fi spus el. Bilaol Abdulla, în vârstă de 27 de ani, un medic irakian care ar fi fost complice la atacul de la Glasgow de sâmbătă a dispărut timp de un an de zile, în timp ce își făcea stu-diile medicale la Bagdad. Se crede că ar fi mers în Pakistan sau în Liban. Un prieten care a urmat Colegiul de Medicină din cadrul Universității din Bagdad alături de Abdulla a declarat că acesta era un fanatic religios și că în 2001 sau 2002 a abandonat studiile pentru un an de zile. „Au existat zvonuri că ar fi mers în afara Irakului pentru a-și consolida cultura religioasă. Am auzit că ar fi mers în Liban sau în Pakistan”, a afirmat prietenul. La în-toarcere, Abdulla s-a izolat de foștii săi prieteni. „A devenit mai radical, dar nu în asemenea măsură încât să ia parte la acțiuni sau la ciocniri. A devenit tăcut și s-a retras. Se ruga și s-a izolat de restul grupului”, a relatat fostul coleg. Născut în Marea Britanie, unde tatăl său a lucrat ca medic, el a avut pașaport britanic. Familia sa s-a întors la Bagdad când el avea cinci ani. Abdulla a manifestat înclinații religioase încă de la vârste fragede, participând în fiecare vineri la rugăciune și chiar chemând la ruugăciune din moscheea bunicului său. La colegiu, Abdulla a intrat într-un „grup de radicali și extremiști“. „Aveau idei extremiste”, își amintește prietenul. „Aveau bărbi și vorbeau despre religie. Era împotriva persoanelor care purtau haine occidentale și le cerea femeilor medic să poate eșarfe pe cap și mănuși”, a adăugat el. După ce a absolvit, în 2004, a plecat în străinătate - prietenul său nu știa unde - și a apărut, în cele din urmă, în Scoția, unde lucra la spitalul Royal Alexandra, din Paisley. Se pare că medicul s-a întâlnit cu mai mulți extremișlti în prioadele în care a locuit la Cambridge, iar poliția verifică, în prezent, mai multe proprietăți din oraș. Un alt suspect reținut în cazul atentatului de la Glasgow este Khalid sau Kafeel Ahmed, cel de-al doilea bărbat din jeep. 