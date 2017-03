Bilanţul dublului atentat de la Damasc a ajuns la 74 de morţi

Bilanțul dublului atentat de la Damasc a ajuns la 74 de morți

Ştire online publicată Luni, 13 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Dublul atentat comis sâmbătă la Damasc s-a soldat cu 74 de morți, printre care 43 de pelerini irakieni șiiți, conform unui nou bilanț stabilit duminică de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP.Printre victime se mai află 11 civili și 20 de luptători pro-regim, precum și opt copii.Agravarea bilanțului se explică prin decesul unora dintre răniții grav, a explicat directorul OSDO, Rami Abdel Rahman.Atacul, comis în apropierea cimitirului Bab al-Saghir, nu a fost încă revendicat.Televiziune de stat siriană a anunțat sâmbătă 40 de morți și 120 de răniți, în urma exploziei a 'două bombe puse de teroriști'.În Irak, țară majoritar șiită, Ministerul de Externe a informat sâmbătă că în atentatul de la Damasc au murit în jur de 40 de cetățeni irakieni, și a indicat drept responsabile grupările 'takfiris', extremiștii sunniți.La rândul său, Ministerul sirian de Externe a condamnat 'atentatul terorist laș care este o ripostă la victoriile armatei arabe siriene împotriva Daesh și Al-Nosra'.Principalul bastion al regimului președintelui Bashar al-Assad, capitala siriană a fost lovită de mai multe atentate de la începutul războiului în 2011.În ultimii ani, mai multe atentate sângeroase au vizat un important loc de pelerinaj șiit în apropiere de Damasc, Sayeda Zeinab, cel mai sângeros fiind cel de la 21 februarie 2016, soldat cu 136 de morți, între care 97 de civili. El a fost revendicat de gruparea jihadistă Statul Islamic (SI), care controlează teritorii în special în estul țării.Majoritatea atentatelor au fost revendicate de grupări jihadiste ostile Iranului și Hezbollah-ului șiite, principali aliați ai regimului lui Bashar al-Assad.