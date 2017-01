Betty Lux este noul director al Companiei de balet „Oleg Danovski”

Concursul de ocupare a postului de director al companiei de balet din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a fost pregătit în mare taină. Deși directorul teatrului, Daniela Vlădescu, susține că acesta a fost anunțat prin ziare și la avizier, pe site-ul Consiliului Județean nu a fost dat la anunțuri publice, cum s-a întâmplat în cazul postului similar de la Teatrul de Stat. După pensionarea lui Călin Hanțiu, de la sfârșitul lui 2007, postul de director al companiei a rămas vacant, deși ansamblul a efectuat tradiționalul turneu în Germania, tot sub coordonarea acestuia. Vineri a avut loc concursul pentru ocuparea acestui post, fiind depuse două candidaturi - Felicia Șerbănescu și Betty Lux. Contactată telefonic, Daniela Vlădescu, directorul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, ne-a declarat că se află în București și nu are voie să facă parte din comisia acestui concurs. Întrebată, totodată, despre mediatizarea concursului, Daniela Vlădescu ne-a declarat că, dimpotrivă, se știa de la avizierul teatrului și dintr-un anunț la ziar. Din comisia de examinare de ieri au făcut parte, printre alții, dirijorul Răsvan Cernat, fostul director al companiei Călin Hanțiu, fosta prim-solistă Delia Hanțiu, directorul Direcției de Cultură a Consiliului Județean Constanța, Cristian Zgabercea. În urma analizării dosarelor, a fost declarată câștigătoare Betty Lux, cea numită din anul 2005, de echipa Zgabercea, pe funcția de șef compartiment al companiei, ajutorul lui Călin Hanțiu. Elisabeta Pândichi Lux a debutat pe scena Operei din Timișoara, iar după 2 ani, a intrat în ansamblul Teatrului „Fantasio“. În 1990, a plecat în Germania, unde și-a continuat cariera artistică. S-a reîntors la Constanța unde a fost numită direct, fără concurs, pe postul de șef compartiment. Felicia Șerbănescu are o solidă carieră națională și internațională, cu participări la marile concursuri internaționale de balet.