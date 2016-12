Beţi multe lichide pentru a scăpa de problemele digestive şi de mahmureală

Maxima zilei: „Mersul la biserică nu te face credincios, așa cum statul într-un garaj nu te face mașină.“

Beți multe lichide pentru a scăpa de problemele digestive și de mahmureală

Sărmăluțe, friptură de porc, cozonac, prăjituri cu multă cremă - toate au fost incluse în meniul de Crăciun. Mesele îmbelșugate de sărbători, stropite cu alcool din belșug, dau mari bătăi de cap sistemului nostru digestiv, mai ales dacă anterior am ținut și post. Medicii recomandă să bem multe ceaiuri, apă plată și sucuri naturale pentru a regla digestia și pentru a scăpa de mahmureală. Balonarea, greața, diareea sau constipația sunt doar câteva dintre problemele digestive care pot apărea după ce, de sărbători, am mâncat mai mult decât trebuia. Balonarea apare cel mai frecvent. În astfel de cazuri, indicat este să consumați cât mai multe lichide, de preferat apă plată și ceaiuri neîndulcite. Preparatele din carne vor fi înlocuite cu porții mari de legume și fructe. De asemenea, plimbările în aer liber pot face minuni. Dacă ați făcut indigestie, cel mai indicat este să beți un ceai de mentă sau de anghinare, care are gust amar și stimulează secrețiile digestive, în special bila. Și sucul de grapefruit are același efect. În caz de diaree, indicat este să beți ceai de mentă, dar și apă fiartă și răcită pentru a evita deshidratarea. Dacă sindromul persistă, puteți apela la antidiareice luate de la farmacie. Și constipația poate apărea după mesele copioase de după sărbători. În astfel de cazuri, cel mai indicat este să consumați cât mai multe lichide, fructe, legume și cereale integrale. De asemenea, două lingurițe de semințe de in luate cu un pahar cu apă pot face minuni. În cazul în care ați întrecut măsura cu alcoolul, a doua zi, inevitabil vă confruntați cu mahmureala, pentru că rinichii și ficatul încearcă să prelucreze alcoolul și să elimine toxinele produse de acesta. Tocmai de aceea, este nevoie de o hidratare corespunzătoare. Soluția o reprezintă apa plată, sucurile din fructe, dar și ceaiurile. Medicii spun că formula „cui pe cui se scoate“ nu este indicată, întrucât alcoolul consumat îmbunătățește starea doar pe moment, urmând ca mai apoi organismul să depună din nou eforturi suplimentare pentru eliminarea toxinelor rezultate. Perioada sărbătorilor nu a trecut, așa că nutriționiștii ne sfătuiesc să evităm consumul excesiv de sarmale, friptură, dulciuri și alcool. Medicii spun că trebuie să mâncăm câte puțin, numai în cantități echilibrate, cu pauze bine delimitate între mese, pentru a lăsa organismului suficient timp pentru digestie.