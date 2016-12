Besla, 186 de copii ucişi cu sânge rece / Singurul supravieţuitor al comandoului face declaraţii şocante: "Nu mă simt vinovat că au murit"

Besla, 186 de copii uciși cu sânge rece / Singurul supraviețuitor al comandoului face declarații șocante: "Nu mă simt vinovat că au murit"

Ştire online publicată Marţi, 02 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nurpași Kulaev, singurul supraviețuitor al grupului care a atacat o școală din orașul Beslan în urmă cu zece ani, provocând moartea a 186 de copii, a declarat că el doar s-a supus ordinelor și nu are remușcări în privința a ceea ce a făcut, relatează Russia Today, în pagina electronică."Nu mă simt vinovat pentru că au murit femei și copii", a declarat el. "Dar pot spune că nici eu, nici altcineva nu i-ar fi putut salva. Pentru că decizia a fost luată de alte persoane", a adăugat el.Kulaev a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că a făcut parte din gruparea responsabilă de luarea de ostatici din septembrie 2004 de la Beslan, o tragedie soldată în total cu 334 de morți.Luarea de ostatici a avut loc în prima zi de școală ce s-a transformat în coșmar pentru 1.128 de copii din Beslan, profesori și părinți. Timp de trei zile, ostaticii au fost ținuți sub amenințarea armelor și fără apă, hrană sau îngrijire medicală, scrie mediafax.ro.Kulaev a declarat că nu a știut că vor ocupa școala până în momentul în care grupul a ajuns acolo. Faptul că a aflat că țintele vor fi copii nu a schimbat prea multe pentru el. "Ei erau la conducere. (...) Eu am făcut ce a trebuit să fac, asta este tot", a declarat Kulaev. "De ce să fi obiectat? M-ar fi ucis pe mine primul".