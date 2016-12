Beny Ţânţaş a vândut limuzina care l-a făcut celebru

Beny Țânțaș a vândut limuzina care l-a făcut celebru

Ştire online publicată Marţi, 02 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

"Șmecherul cu Bentley" și-a vândut mașina. Beniamin Țânțaș a scăpat de limuzina care l-a făcut celebru, după ce în urmă cu două săptămâni, un polițist a fost grav rănit într-un accident, produs în timp ce-l urmărea pe Beniamin pe drumul ce leagă Constanța de Medgidia, informează Realitatea.net. "Am vrut să o vând. Și așa presa spunea că am mașină de 200.000 de euro când mașina valorează 60.000 - 70.0000 de euro. O să-mi iau o Dacie acum ca să nu deranjez pe nimeni", a spus Beniamin Țânțaș.Cât despre accidentul petrecut în urmă cu două săptămâni, acesta a spus că nu este problema lui. "Deci eu dacă nu am fost implicat în acel accident, nici nu mă interesează, sincer să vă zic. Îmi pare rău pentru băiatul ăla că ce-a pățit, dar eu habar n-am", a completat Beniamin Țânțaș.Un polițist aflat pe motocicletă a fost lovit de o mașină în timp ce agentul îl urmărea pe Beniamin Țânțaș, după ce acesta nu ar fi oprit la semn. După câteva zeci de kilometri, Țânțaș a fost oprit la filtru și le-a spus polițiștilor că habar nu avea că este urmărit. Polițistul se află internat în stare gravă la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală. Are traumatism cranio-cerebral și fractură la coloană."În mom în care polițistul va fi în stare să ne spună despre ce este vorba, vor fi lămurite toate aspectele, dar nu existau indicii clare că autovehicul lui Beniamin Țânțaș a fost implicat în accident. Nu s-a putut stabili dacă polițistul urmărea această mașină sau alta", a spus șeful Poliției Române, Lucian Diniță.