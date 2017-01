Benazir Bhutto, comemorată de fiica sa printr-o melodie rap

Miercuri, 07 Ianuarie 2009.

Bakhtawar, fiica lui Benazir Bhutto, își cântă durerea cauzată de pierderea mamei acum un an în ritm de rap. Melodia intitulată „I Would Take the Pain Away” vorbește despre suferința fetei de 18 ani care și-a pierdut mama pe 27 decembrie 2007. „Mi-ați omorât doi unchi, apoi mama”, acesta este unul dintre versurile cântecului transmis de televiziunea națională din Pakistan, dar care poate fi ascultat și pe internet. Fiica fostului prim-ministru pakistanez, Benazir Bhutto, înțelege să comemoreze un an de la asasinarea mamei sale în acest fel. Ea a dorit să impresioneze lumea întreagă prin suferința provocată de pierderea mamei. Soțul lui Bhutto și tatăl lui Bakhtawar a fost ales președintele Pakistanului în luna septembrie 2008.