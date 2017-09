BBC sfidează regimul din Coreea de Nord! Va transmite ştiri libere în coreană

BBC sfidează regimul din Coreea de Nord! Va transmite știri libere în coreană

BBC va transmite știri libere îndreptate spre Coreea de Nord pentru a contrasta propaganda regimului și pentru a depăși cenzurile. Ideea nu e nouă: se inspiră din buletinele de știri pe care, în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, BBC le transmitea în 45 de limbi, pentru a difuza în țările ocupate informații cenzurate de programul nazisto-fascist.După 72 de ani, emițătorul a hotărât să trezească la viața inițiativa cu știri libere în coreană, de data aceasta îndreptate spre Coreea de Nord și spre populația aflată sub nemilosul control al dictatorului Kim Jong-un.Acest efort, subliniază La Stampa, va costa o investiție de 289 milioane de lire sterline, circa 315 milioane de euro. Dar coreana va fi doar una dintre cele 11 limbi pe care World Service și BBC le va introduce în buletinele de știri pentru a sărbători propriul centenar în 2022: o audiență potențială care se mișcă în jurul a 500 de milioane de ascultători. Tony Hall, directorul BBC, vorbește de „o zi istorică pentru noi...și pentru jurnalism”.Pe de altă parte China și Rusia deja transmit propriile mesaje de propagandă la Phenian și chiar și postul arab Al Jazeera are programe în coreană. Occidentul, tace surprinzător. În timp ce în alte țări regimurile investesc în transmisiuni de propagandă, după Războiul Rece radiourile libere occidentale, ca Voice of America, Radio Liberty, Radio Free Europe, au suferit reduceri de investiții, ajungând să reducă în așa fel acest tip de proiecte din motive de lipsă de fonduri. Acum, Londra, a hotărât să umple acel gol, repornind cu „știri libere”, așa cum făcea în 1941.