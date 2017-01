Baza din Kandahar a fost atacată cu rachete. Oficialii români au fost evacuați

1

masajul razboinic al VIP-ului

Au mai invatat si militarii nostrii cate ceva de la altii mai cu experienta.Ca sa convingi guvernantii cat de periculos este ,,esicherul luptei militare'',este simplu.Organizezi o simulare de atac pentru o doza de frisoane pentru VIP,il ,,aperi''bagandu-l intr-un adapost,si dupa doua trei focuri de arma,gata.VIP-ul ramane impresionat pina la lacrimi,adrenalina-si face efectul, entuziasmul supravietuirii il ,, face ''erou,ca doar numai oamenii puternici supravietuiesc in lupta si pot apare in fata natiunii ca ,,salvatori al Romaniei''. Mai mult don.VIP a promis ca din ,,micile''economii facute cu ocazia retragerii militarii vor fi recompensati pentru,,Misiune indeplinita''.Cat despre ,,Misiune indeplinita''depinde de scopul pentru care au fost trimisi si obiectivele avute in functie de interes.In orice caz ,Irakul si Afganistanul ,,democratizate'',vor ramane sa si planga mortii ,sa-si liga ranile si sa lupte ,,intestinal'' ,saraciti,dezbinati si datorii platite cu ceva petrol.