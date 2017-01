Bate vânt de împăcare între consilierii PD-L şi PSD din judeţ

Bate vânt de împăcare între consilierii PD-L și PSD din județ

Protocolul de guvernare PD-L - PSD extinde coaliția de la nivel central și la nivelul administrațiilor locale. După toate semnalele, există posibilitatea ca tensiuni care au mocnit luni de zile între democrat-liberali și social-democrați în cadrul consiliilor locale să se stingă. Cel puțin de dragul aparențelor. În acest sens, liderul Organizației Județene a PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, a declarat la începutul acestei săptămâni, într-o conferință de presă, că recomandă aleșilor locali PD-L din județ să încerce să ajungă la un consens cu omologii lor din PSD în scopul formării unei alianțe majoritare. Interesant de urmărit va fi, fără îndoială, situația unor consilii locale cum sunt cele de la Eforie și Năvodari, acolo unde, dacă nu s-au înțeles de bună voie, consilierii și-au ținut ședințele chiar și în prezența jandarmilor, a poliției, a prefectului și unde, de asemenea, oamenii au amenințat (n.r. - așa cum a fost cazul unei femei din Eforie, în vara lui 2008) că își dau foc dacă aleșii locali nu rezolvă problemele cu care ei se confruntă. Aleșii locali din Eforie se apropie… unii de ceilalți În Eforie, apele par să se fi liniștit după alegerile parlamentare din 30 noiembrie. În aer bate vântul împăcării, astfel încât nimic nu pare să mai amintească de greva foamei de acum câteva luni, eveniment susținut de pedeliști în semn de revoltă față de validarea în funcțiile de aleși locali a doi pesediști pe care democrat-liberalii nu-i doreau cu niciun chip. Astăzi, CL Eforie funcționează, în sfârșit, în formula completă, cu 15 consilieri. Potrivit primarului social-democrat Ovidiu Brăiloiu, „de aproximativ trei săptămâni, CL funcționează, dat fiind faptul că și cei doi aleși PSD și-au câștigat, în instanță, mandatele”. Mai mult decât atât, edilul a ținut să menționeze și că „îndemnul lui Banias e binevenit” și că „oricum, în ultima vreme, se observă o atitudine deschisă colaborării, în vederea rezolvării problemelor”. Totodată, Brăiloiu a recunoscut: „Sunt îndreptățit să cred că vom ajunge la un consens, la o colaborare care mie, personal, mi se pare firească, normală”, a conchis el. De cealaltă parte, pedelistul Gigi Chiru, consilier local și fost candidat la alegerile generale pentru un mandat de deputat, a declarat, și el, că democrat-liberalii sunt deschiși la comunicare. „Recomandarea domnului Banias e firească atâta timp cât facem alianța asta în interesul cetățeanului”. „De fapt”, a mai declarat Chiru, „noi am fost mereu dispuși să comunicăm, încă din perioada imediat următoare alegerilor locale”, a punctat el. Deși momentan nu se află în țară, pedelistul a specificat și că speră ca în curând democrat-liberalii să se așeze la masa negocierilor cu omologii lor din PSD. La Năvodari, coaliție în formă extinsă Nici în Năvodari situația nu a fost una prea bună, nici înainte de alegerile locale, nici ulterior acestora. În ceea ce privește parteneriatul PD-L - PSD și la nivel de administrație locală, pedelistul Tudorel Calapod îl consideră ca fiind oportun, fapt pentru care, conform declarațiilor sale, i-a și propus liderului PSD Năvodari, primarul Nicolae Matei, o întâlnire. „Pe 25 ianuarie trebuia să ne întâlnim, consilierii locali PD-L cu aleșii PSD. Dar la întâlnire am găsit altceva: pe liberalii Florin Chelaru și Cristian Popescu. Adică PSD în varianta extinsă. Evident că nu am discutat nimic despre comunicarea PD-L - PSD în CL, a rămas să stabilim o altă întâlnire, la care să vină pesediștii”, a explicat Calapod. El a menționat și că „trebuie să se ajungă la o înțelegere”, în caz contrar urmând ca forurile superioare, județene și centrale ale celor două partide, să intervină. De remarcat este că Tudorel Calapod a subliniat că nu va discuta decât cu liderul PSD Năvodari și cu aleșii social-democrați, și nu cu intermediari și reprezentanți. El a menționat, de asemenea, că pentru moment nimic nu este decis și că depinde și de „câtă nevoie are Matei de pedeliști”. Nu în ultimul rând, fostul edil pedelist a precizat și că, din punctul său de vedere, primarul Nicolae Matei „ar avea mai multe de câștigat în mandatul actual în urma unei alianțe cu PD-L- ul, decât în urma uneia cu liberalii”. PSD vrea postul de viceprimar în Murfatlar Un caz interesant se regăsește și în Murfatlar, acolo unde configurația CL (șase consilieri PD-L, șase PSD, cinci PNL) a permis, până acum, o alianță PSD-PNL, în detrimentul pedeliștilor, ale căror proiecte de hotărâre se loveau de votul negativ al colegilor lor. Primarul PD-L Gheorghe Cojocaru a menționat că vede cu ochi buni un eventual consens cu PSD-ul, dar că „asta depinde de nominalizarea PSD pentru funcția de viceprimar”, dat fiind faptul că actualul viceprimar, liberalul Ion Vlădoi, ar putea fi revocat din funcție. În sensul acesta, Cojocaru a explicat că viceprimarul PNL „este, de la începutul mandatului, într-un continuu concediu medical” și că aleșii locali iau în calcul revocarea sa. Aici, însă, Cojocaru are niște rezerve, pentru că acest fotoliu e râvnit de PSD. „Nu au anunțat încă pe cine vor nominaliza, dar îmi e teamă că ar putea fi Crivineanu (n.r. - Nicolae Crivineanu, fostul primar PSD) ori, în cazul acesta, relația cu vicele, fie că ar fi Vlădoi, fie Crivineanu, ar fi tot una proastă”, a explicat pedelistul. Primarul din Murfatlar nu exclude, potrivit propriilor declarații, nici o posibilă alianță cu liberalii, în cadrul CL pentru că, susține el, „cel mai important este să se creeze o majoritate, din care să facă parte și PD-L- ul”. Pentru moment, însă, Cojocaru a precizat că mai așteaptă până la propunerea social-democraților pentru postul de vice, ulterior acesteia urmând să aibă loc discuții la nivelul Organizațiilor Locală și Județeană a PD-L.