Bătălia pentru salariul minim s-a mutat sub ferestrele prefecţilor

Bătălia pentru salariul minim s-a mutat sub ferestrele prefecților

Războiul salariului minim continuă. Mișcarea sindicală din România a împânzit țara cu pichete de protest. Acțiunile sunt organizate în cascadă. Guvernanților nu li se lase timp să răsufle. În ciuda declarațiilor publice ale premierului liberal, Călin Popescu Tăriceanu, care exclude posibilitatea majorării salariului minim de la 500 la 540 lei, sindicatele nu lasă garda jos. Dimpotrivă, sunt decise să lupte până la atingerea țelului final. Un test al unității și al forței Miza este mai mare decât cei 40 de lei în plus la salariul minim și decât veniturile suplimentare obținute de ceilalți slujbașii români, odată cu această creștere. Marile confederații sindicale sunt în fața unui test al unității și al forței. Acum, ele au prilejul să de-monstreze că pot lupta împreună, sub aceeași flamură, pentru atingerea aceluiași țel, că au forța de a-și impune voința. Prin HG nr. 1507/2007, Guvernul Tăriceanu s-a angajat ca: „Începând cu 1 iulie 2008, salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată va fi de 540 lei lunar, reprezentând 3,176 lei/ora, în condițiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv creșterea produsului intern brut, ținta de inflație, precum si de nivelul productivității muncii.” Indicatorii s-au îndeplinit – susțin confe-derațiile sindicale. Prin urmare, guvernul nu are nici un motiv temeinic să nu respecte hotărârea pe care chiar el a adoptat-o. Până la capăt La Constanța, filiala locală a Cartel Alfa este prima organizație care și-a scos oamenii în stradă. Ieri, pichetul său, de circa 100 de oameni, a ocupat platoul din fața prefecturii. „Astăzi, dorim să atragem atenția guvernului, să se aplece asupra nevoilor noastre – a declarat, pentru cotidianul Cuget Liber, Aurel Gheorghe, vicepreședintele Uniunii Județene a Cartel Alfa. Este vorba, în primul rând, de nivelul salariului minim pe economie. Dorim ca acesta să fie așa cum s-a stabilit în înțelegerea inițială, de 540 de lei, de la 1 iulie. La ultima apariție publică, primul ministru a declarat că nu se poate acorda salariul minim negociat. Noi încercăm să ajungem la conducerea prefecturii, să înmânăm un memoriu. În cazul în care nu se rezolvă problema, vom organiza un mare miting la București. Toate cele cinci confederații sindicale sunt hotărâte să meargă până la capăt.” Organizația județeană a Cartel Alfa, cuprinde 77 sindicate, cu peste 18.000 de membri. Din ea fac parte structuri puternice, precum Sindicatul Oil Terminal, Sindicatul Comvex, Sindicatul Polițiștilor, Sindicatul Drum de Fier și altele. Miza salariului minim Majorarea salariului minim îi interesează pe toți sindicaliștii. În primul rând sunt interesați cei ce sunt plătiți la nivelul minim, deoarece primesc 40 de lei în plus. În al doilea rând sunt interesați toți ceilalți angajați, fie că lucrează la stat sau în sectorul privat. Lefurile multora dintre ei sunt calculate pe grile, care au la bază salariul minim pe economie. Odată cu creșterea bazei, se majorează toate salariile. Pe de altă parte, cresc în valoare absolută toate sporurile, care sunt calculate în funcție de salariul de bază. Nu în ultimul rând se majorează și cuantumul primelor de concediu, de Paști, de Crăciun, care sunt raportate la salariul minim. Astăzi este rândul organizațiilor județene ale CNSLR-Frăția și BNS să picheteze Prefectura Constanța.