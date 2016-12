La finalul întâlnirii cu Mahmoud Abbas,

Băsescu a declarat că România e disponibilă să participe la negocierile israeliano-palestiniene

Ştire online publicată Marţi, 04 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, după întrevederea cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, că România nu dorește să intervină în negocierile israeliano-palestiniene aflate în desfășurare, dar va fi oricând disponibilă să participe la ele, dacă va fi invitată. Întrebat dacă România dorește o implicare concretă mai activă în negocierile israeliano-palestiniene, președintele Traian Băsescu a răspuns că țara noastră „nu vrea să interfereze procesele în desfășurare, în schimb România are interese majore de securitate, interese economice și interese legate de comunitățile românești din țările din regiune”. „Nu dorim să interferăm procesele în desfă-șurare, dar vom fi oricând disponibili să participăm la ele dacă vom fi invitați”, a precizat șeful statului. Președintele Traian Băsescu a arătat că România are interese „majore” în zonă din punct de vedere politic, economic și al comunităților românești, aflate în număr mai mare în Israel, dar prezente și în Siria, Egipt sau Iran. Pe de altă parte, președintele Autorității Naționale Palestiniene, Mahmoud Abbas a arătat că România cunoaște bine problemele Orientului Mijlociu, dar este și țara în care, cu aproape 20 de ani în urmă, a avut loc prima întâlnire israeliano-palestiniană. „Considerăm că România cunoaște bine situația din zonă, având în vedere relațiile îndelungate și în diverse domenii pe care le-a avut cu statele din regiune. De aceea am vrut să menționez încă o dată prima întrevedere israeliano-palestiniană care a avut loc la București în anul 1988. Toate aceste lucruri califică România să aibă un rol și ne determină să o rugăm să-și folosească oficiile bune și buna cunoaștere pe care o are a situației din zonă pentru a sprijini acest proces”, a declarat Mahmoud Abbas. Având în vedere că intrarea României în procesul de negociere israeliano-palestinian necesită acordul tuturor părților implicate, Abbas a spus că Autoritatea Palestiniană va face în așa fel încât să poată veni „la un moment dat” cu un apel către țara noastră.