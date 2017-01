Barosso: CE ar putea activa clauza de salvgardare pentru agricultură

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia Europeană ar putea activa clauza de salvgardare pe agricultură, a declarat președintele Comisiei, Jose Manuel Barroso, vineri, după întrevederea cu premierul Tăriceanu, precizând că auditul CE din vară a arătat deficiențe în privința operațiunii de identificare a parcelelor. „În ceea ce privește agricultura, dacă vom constata că progresele sunt insuficiente, s-ar putea să activăm clauza de salgardare și nu am vrea să facem acest lucu, așa că lucrăm cu autoritățile române pentru a îmbunătăți situația în ceea ce privește cheltuirea fondurilor alocate pentru agricultură“. Barroso a specificat că auditul efectuat de CE în lunile iunie și iulie a arătat că au fost făcute progrese în ceea ce privește opraționalizarea IACS - Sistemul Integrat de Administrare si Control- însă au fost remarcate deficiențe în ceea ce privește calitatea operațiunii de parcelare a terenurilor, iar în prezent are loc un alt audit în ceea ce privește cheltuirea banilor alocați pentru agricultură. „Vom trage concluziile în curând și vom decide ce vom face pe viitor. Sperăm ca Guvernul Român să dea acestei chestiuni atenția necesară, astfel încât să nu fie nevoie să activăm clauza de salvgardare“, a spus Barroso. Președintele CE a adăugat că, în general, reprezentanții Comisiei sunt mulțumiți de progresele pe care le-a făcut România după aderare.Comisia Europeană ar putea activa clauza de salvgardare pe agricultură, a declarat președintele Comisiei, Jose Manuel Barroso, vineri, după întrevederea cu premierul Tăriceanu, precizând că auditul CE din vară a arătat deficiențe în privința operațiunii de identificare a parcelelor. „În ceea ce privește agricultura, dacă vom constata că progresele sunt insuficiente, s-ar putea să activăm clauza de salgardare și nu am vrea să facem acest lucu, așa că lucrăm cu autoritățile române pentru a îmbunătăți situația în ceea ce privește cheltuirea fondurilor alocate pentru agricultură“. Barroso a specificat că auditul efectuat de CE în lunile iunie și iulie a arătat că au fost făcute progrese în ceea ce privește opraționalizarea IACS - Sistemul Integrat de Administrare si Control- însă au fost remarcate deficiențe în ceea ce privește calitatea operațiunii de parcelare a terenurilor, iar în prezent are loc un alt audit în ceea ce privește cheltuirea banilor alocați pentru agricultură. „Vom trage concluziile în curând și vom decide ce vom face pe viitor. Sperăm ca Guvernul Român să dea acestei chestiuni atenția necesară, astfel încât să nu fie nevoie să activăm clauza de salvgardare“, a spus Barroso. Președintele CE a adăugat că, în general, reprezentanții Comisiei sunt mulțumiți de progresele pe care le-a făcut România după aderare.