Barcă răsturnată în mare. Patru morţi, 100 dispăruţi

Barcă răsturnată în mare. Patru morți, 100 dispăruți

Ştire online publicată Miercuri, 16 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O barcă pneumatică plină cu migranți s-a răsturnat în largul coastelor Libiei, făcând cel puțin patru morți și peste o sută de dispăruți, potrivit organizației neguvernamentale germane Jugend Rettet, care a găsit numai 23 de supraviețuitori, relatează AFP.Această tragedie se adaugă celei de luni, când un vas trimis în ajutorul unei bărci pneumatice care se dezumflase a găsit numai 15 supraviețuitori, în timp ce traficanții de persoane înghesuie între 120 și 140 de persoane în ambarcațiuni improvizate.De sâmbătă, garda de coastă italiană a coordonat salvarea a peste 2.600 de migranți în largul coastelor libiene, confirmând ritmul ridicat la plecărilor în pofida deteriorării condițiilor de navigație."O barcă pneumatică s-a răsturnat. Cei 23 de supraviețuitori se află la bordul petrolierului Maersk Erin. Vreo sută de persoane sunt date dispărute. Echipele caută supraviețuitori în apă și găsesc cadavre", a scris pe Twitter ONG-ul german Jugend Rettet."Eram prea departe, nu am putut veni în ajutor. Condițiile pe mare sunt îngrozitoare", a adăugat organizația Rainbow for Africa, prezentă cu o echipă medicală la bordul navei Iuventa aparținând Jugend Rettet.În cursul după-amiezii, persoanele salvate au fost transferate pe vasul Aquarius al organizațiilor SOS Méditerranée și Medici fără Frontiere (MSF)."Barca noastră s-a scufundat azi-dimineață la ora 06.00 (05.00 GMT) Eram 122 la bord, fără copii sub 15 ani, dar zece femei călătoreau cu noi și numai una a supraviețuit", a povestit un supraviețuitor din Guineea, potrivit afirmațiilor sale transmise de o purtătoare de cuvânt a organizației SOS Méditerranée."Am așteptat în apă, agățându-ne de orice plutea, însă majoritatea oamenilor s-au scufundat, inclusiv fratele meu mai mic în vârstă de 15 ani", a povestit tânărul din Guineea, vizibil în stare de șoc.