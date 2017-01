Bărbaţii îşi pot mări penisul cu până la opt centimetri

Bărbații își pot mări penisul cu până la opt centimetri

Dacă nu sunteți mulțumit cu aspectul penisului și doriți să-l măriți sau să-l îngroșați, puteți apela la chirurgia plastică. Îmbunătățirea aspectului penisului include două etape: alungirea penisului și îngroșarea lui. Acestea se pot realiza într-o singură operație sau în două intervenții medicale. O treime din lungimea penisului se află în spatele osului pubian. Prin lungirea segmentului se poate obține o alungire a porțiunii exterioare. „Există două ligamente care atașează penisul de pubis, ligamentul fundiform și ligamentul suspensor. Ambele ligamente trebuie eliberate. Este probabil ca eliberarea completă a porțiunii profunde a ligamentului suspensor să nu fie realizată fără a intra în uretră, dar porțiunea poate fi întinsă în momentul operației sau ulterior prin greutăți exterioare”, a explicat dr. Klara Iulia Hatami, medic specialist chirurgie plastică, estetică și reparatorie din cadrul clinicii Aesthetic Line, din București. Intervenția implică o disecție meticuloasă și se realizează sub mărire cu lupe chirurgicale. Medicul specialist face o incizie orizontală suprapubiană sau una verticală pe linia mediană. Creșterea în lungime a penisului Întrebarea care-i macină pe bărbații mai puțin dotați este cât de mult își pot mări penisul. „Raportându-ne la câteva mii de intervenții, media este de 2,5-3 centimetri”, a precizat specialistul. Ocazional, mărirea penisului se poate face și cu 7,5 - 8 centimetri. Rareori nu se obține niciun câștig în stare de erecție, cu toate că, prin intervenție chirurgicală, a fost mărit penisul. 20% dintre pacienți nu au câștigat decât un centimetru în erecție, 70% au câștigat între doi și patru centimetri și 10% mai mult. Nu există niciun indiciu pentru chirurg de a aprecia câștigul în centimetri până în momentul intervenției. Numărul de centimetri în plus ai penisului depinde de natura ligamentului, de cât de mare este porțiunea internă a penisului, de cât de bine este respectat tratamentul post operator, în special folosirea greutăților sau a tracțiunii. Rezultatele se văd după aproximativ trei luni de la operație și se pot îmbunătăți în 18 luni de la intervenție. Specialistul atrage atenția celor care apelează la o intervenție chirurgicală pentru a-și mări penisul că trebuie să aibă așteptări realiste, că alungirea penisului are limite. Chirurgul se poate folosi doar de resursele anatomice ale pacientului. „Deși în mod normal se câștigă aproximativ 3 - 4,5 centimetri, nu trebuie să fiți dezamăgit de un câștig mai mic. În acest sens, la un penis de zece centimetri, patru centimetri înseamnă o alungire de 40%”, a mai adăugat specialistul. Nu se poate garanta o anumită alungire. O creștere moderată în grosime poate fi sigură totuși. Procedura Creșterea în grosime a penisului se realizează cu autogrefă cu grăsime, care se recoltează din zonele unde există exces de țesut gras. Recoltarea se face cu ajutorul unor canule - tub de sticlă - de lipoaspirație conectate la o seringă sau aspirator prin două incizii de 0,5 centimetri. Grăsimea prelucrată se introduce prin mai multe injecții sub piele, în mod simetric, iar procedura se poate repeta la șase săptămâni. Prețul unei astfel de intervenții nu poate fi aproximat decât în urma unui consult. „Având în vedere că fiecare caz este unic, nu se pot stabili înaintea operației costuri standard. Este posibil să veniți la noi cu gândul că veți suferi o singură intervenție, dar să se dovedească necesare mai multe. De aceea, costurile operației pot fi lămurite doar în timpul consultației”, a explicat medicul. La Constanța, niciun medic nu face operație de mărire a penisului. Mărirea penisului îmbunătățește performanțele sexuale, deși bărbații ar spune că nu mărimea contează. În ediția de mâine vom dezvălui care este costul minim și maxim al unei astfel de intervenții, care sunt avantajele și dezavantajele și cum se efectuează refacerea postoperatorie.