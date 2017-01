Barack Obama va propune o reducere semnificativă a arsenalului nuclear american

Ştire online publicată Luni, 11 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele SUA Barack Obama va pleda pentru o reducere semnificativă a arsenalului nuclear american în lume, în discursul său privind starea uniunii pe care-l va pronunța marți în Congres, a informat duminică seara New York Times, relatează AFP.Citând oficiali ai administrației americane sub rezerva anonimatului, cotidianul afirmă că președintele Obama s-a pus de acord în ultimele luni cu responsabilii armatei americane în legătură cu posibilitatea de a reduce cu o treime arsenalul SUA, informează Agerpres.În discursul său, Barack Obama nu va oferi probabil cifre, însă responsabili ai Casei Albe iau în calcul o reducere până la aproximativ 1.000 a numărului de arme nucleare desfășurate, adaugă NYT.Statele Unite ale Americii dispun în prezent de aproximativ 1.700 de arme nucleare. Conform tratatului semnat cu Rusia în 2010 privind reducerea armelor nucleare ale ambelor țări, SUA s-au angajat să-și reducă stocul până la 1.550 înainte de 2018.Însă Barack Obama 'este de părere că putem face reduceri mai drastice - și să economisim mulți bani - fără a compromite securitatea Americii în al doilea său mandat. Iar liderii militari au aprobat ideea', a relatat New York Times.