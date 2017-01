Barack Obama va fi desemnat oficial candidatul democraţilor la Casa Albă

Barack Obama va fi desemnat oficial candidatul democraților la Casa Albă

Luni, 25 August 2008

Numărătoarea inversă a pornit la Denver, Colorado, unde începe astăzi Convenția națională în cursul căreia democrații îl vor desemna oficial pe senatorul de Illinois, Barack Obama, drept candidat la Casa Albă, transmite AFP. Alegerea orașului Denver ilustrează dorința candidatului democrat de a cuceri state mult timp considerate drept fiefuri republicane. Circa 50.000 de persoane, dintre care peste 4.000 de delegați veniți din toate statele americane și 15.000 jurnaliști din toată lumea se vor afla la Denver în timpul celor patru zile ale evenimentului. Acesta se va derula la Pepsi Center, un imens complex care găzduiește în general manifestații sportive, precum meciuri de baschet sau hockey pe gheață. Joi, 28 august, în ultima zi a Conveției, Obama are programat un discurs pe stadionul Invesco Field at Mile High, cu o capacitate de 75.000 de per-soane. „Focus on the Family”, grupare de creștini fundamentaliști, a cerut oamenilor să se roage pentru ca o „ploaie biblică” să se abată asupra stadionului în momentul când Obama va lua cuvântul. Obama, în vârstă de 47 de ani, care ar putea deveni primul președinte de culoare al Statelor Unite, a avut parte în ultima vreme de o serie de sondaje îngrijorătoare. Dacă mult timp a beneficiat de un avans considerabil în fața republicanului John McCain, acesta s-a diminuat simțitor în ultimele sondaje, iar în unele îi acordă chiar avantajul contracandidatului său.