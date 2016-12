Barack Obama şi Dmitri Medvedev au semnat noul tratat START

Barack Obama și Dmitri Medvedev au semnat noul tratat START

Vineri, 09 Aprilie 2010

Președintele american, Barack Obama și omologul său rus, Dmitri Medvedev, au semnat ieri, la Praga, noul tratat START, destinat reducerii armamentului strategic, relatează Mediafax. „Această zi demonstrează hotărârea Statelor Unite și Rusia - cele două țări care dețin peste 90% din armele nucleare din lume - de a continua un lidershipul global responsabil”, a declarat Obama după semnarea textului. „Acest acord crește capacitatea strategică și, în același timp, ne permite să ne ridicăm la un nivel mai mare de cooperare între Rusia și Statele Unite”, a mai spus președintele american. Obama a evocat în discursul său precedenta sa vizită la Praga, din urmă cu un an, când a spus că idealul său este o lume fără arme nucleare. La rândul său, președintele rus Dmitri Medvedev a apreciat, după semnarea noului START, că este o situație în care și Rusia și SUA sunt câștigători, nimeni nu are de pierdut. „Negocierile nu au fost simple, dar echipele noastre au lucrat profesionist și constructiv, chiar și 24 de ore pe zi. Astfel am reușit un lucru care părea misiune imposibilă acum câteva luni. Ca rezultat, avem un document ce menține echilibrul intereselor SUA și Rusia. Este o situație în care toată lumea câștigă, nimeni nu are de pierdut. Comunitatea internațională a câștigat”, a declarat președintele rus. Noul tratat reprezintă o înțelegere bilaterală de reducere a armamentelor nucleare între SUA și Federația Rusă, acord ce vine să pună bazele cooperării viitoare în acest segment sensibil între cele două puteri. La 5 decembrie 2009 a expirat termenul de valabilitate al Tratatului START I, iar acordul ruso-american din 24 mai 2002 - Tratatul de la Moscova privind reducerea armamentelor strategice cu caracter ofensiv - expiră în decembrie 2012. Documentul semnat la Praga vizează o reducere a rachetelor strategice și cu rază lungă de acțiune la un număr total de 1500-1700. În prezent, SUA dețin 2200 de astfel de rachete, iar Federația Rusă un număr de 2800-3000. În plus, lansatoarele trebui să se încadreze în limita de 1000, în condițiile în care limita care fusese reglementată de START-1 era de 1600. Liderul de la Kremlin a apreciat totodată că START deschide o nouă pagină în relațiile dintre Rusia și SUA. În ceea ce privește dosarul nuclear iranian, Medvedev a spus că sancțiunile împotriva Iranului nu pot fi excluse.