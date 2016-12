Barack Obama salută rolul jucat de Vladimir Putin în negocierile cu Iranul

Barack Obama salută rolul jucat de președintele rus Vladimir Putin în negocierile privind acordul nuclear între Iran și grupul “5 plus 1”."Rusia ne-a ajutat în mod real în negocierile cu Iranul. Trebuie să fiu cinstit. Nu eram sigur că se va întâmpla așa, date fiind disensiunile pe care le avem cu Rusia pe tema Ucrainei. Putin și Guvernul Rusiei au avut o contribuție care m-a surprins", a declarat Obama într-un interviu acordat cotidianului The New York Times, potrivit B1.ro.După cooperarea privind Iranul, Obama este încrezător că s-ar putea deschide “drumul și pentru o înțelegere în privința Siriei”."S-a creat oportunitatea pentru o conversație serioasă cu domnul Putin despre soarta regimului Bashar al-Assad", a subliniat președintele SUA.Iranul și statele din grupul ”5 plus 1” au ajuns la un acord cuprinzător care pune capăt preocupărilor occidentale privind programul nuclear controversat al Teheranului.Acordul va impune reducerea semnificativă a amplorii programului nuclear civil iranian și îl va plasa timp de mai mulți ani sub un regim de inspecții stricte pentru a garanta că nu poate fi folosit pentru a dezvolta bombe atomice.