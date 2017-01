Barack Obama lansează era diplomaţiei YouTube

Barack Obama lansează era diplomației YouTube

Ştire online publicată Luni, 23 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Barack Obama, care a folosit intens internetul în campania prezidențială, s-a întors din nou spre mediul online pentru a lansa prima mare inițiativă diplomatică pe YouTube, având ca destinatar Iranul, comentează AFP. Obama a înregistrat un mesaj video adresat poporului iranian și liderilor săi, cu ocazia Noului An iranian, pe care l-a publicat pe YouTube, făcând apel din nou la mijlocul său de comunicare preferat. Candidatul Obama se baza pe faptul că susținătorii lui îi vor populariza e-mail-urile și înregistrările video, în timp ce președintele speră că iranienii vor face același lucru cu mesajul său de pe YouTube. Trita Parsi, președintele National Iranian American Council, consideră că această inițiativă este o reușită, pentru că mesajul „se propagă pe internet ca un foc în pădure“. „Este extraordinar cât de multe e-mail-uri am primit și din Statele Unite și din Iran cu urări de Anul Nou și care conțineau și linkul cu mesajul președintelui“, a declarat Parsi. Mesajul, care durează trei minute și 35 de secunde, este intitulat „Un nou an, un nou început” și este subtitrat și în limba farsi, a fost postat pe site-ul Casei Albe și pe YouTube. La 18 ore după difuzare, înregistrarea video fusese văzută deja de 150.000 de ori, generând peste 1.300 de comentarii, majoritatea favorabile.