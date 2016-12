Barack Obama a trimis sub acoperire tineri latino-americani pentru a răsturna regimul Castro

Ştire online publicată Joi, 07 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În 2009, administrația Obama a trimis în secret în Cuba tineri latino-americani pentru a destabiliza guvernul comunist condus de frații Castro, scrie AP.În baza unui proiect USAID (agenția SUA pentru dezvoltare internațională implicată în diferite prorame), tineri din Venezuela, Costa Rica și Peru ar fi fost trimiși Cuba cu misiunea de a destabiliza regimul comunist din insulă. Tinerii lucrau sub acoperire, adesea prefăcându-se că sunt turiști, și au călătorit pe toată insula cu sarcina de a căuta persoane care puteau deveni activiști, fiind plătiți cu 4,51 dolari pe oră. Într-unul dintre aceste cazuri, au organizat un workshop pentru prevenirea virusului Hiv, cunoscut sub numele de "The perfect excuse" (Scuza perfectă), o stratagemă folosită pentru a discuta obiectivele programului politic, dar care a riscat să pună în pericol programul USAID pentru îmbunătățirea sănătății la nivel global. Tinerii au riscat să fie descoperiți, susține ancheta AP, din cauza incompetenței, mai ales când autoritățile cubaneze au intrat la bănuieli și au început să îi interogheze pe cei care finanțau călătoriile acestora, punând în pericol acoperirea lor. Dacă ar fi fost descoperiți, nimeni nu i-ar fi protejat, scrie adevărul.ro.