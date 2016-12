BARACK OBAMA a CÂŞTIGAT ALEGERILE din STATELE UNITE!

2

Dobrogea fosta Mică Californie

Se pare că "popoarele etnice" cum ar fi sîrbii și noi (acum) reprezintă o abordare tradițională dar lipsită de o abordare de anvergura modernă într-o lume ce devine globală sub ochii noștrii și unde "cetățenii" unui stat indiferent de etnie sînt invitați să participe la dezvoltarea socială și politică dar și îndiferent ,rasă,culoare , religie etc . Citez din articolul de mai sus : "08:56 - "Economia noastra isi revine, un deceniu de razboi e incheiat, iar aceasta campanie lunga s-a terminat. Ma intorc la Casa Alba mai hotarat si inspirat ca niciodata. In aceasta seara, ati votat pentru actiune, nu politica de zi cu zi. In urmatoarele luni, sunt hotarat sa lucrez cu ambele partide, pentru a rezolva problemele care ne asteapta. Aceasta nu inseamna ca treaba voastra s-a incheiat. In democratia noastra, rolul cetateanului nu se incheie dupa vot", continua Obama."