Bântuit de… fantoma fostei neveste

Trăim într-o lume în care ideea căsătoriei este amenințată, iar divorțul pare ceva obișnuit. Totuși, el rămâne un subiect delicat, care trezește sentimente diferite persoanelor care merg la tribunal pentru a anula legămintele pe care nu le-au respectat. „ Marș, că sunt mai fericită fără tine!” „Trebuie să recunosc, îmi este foarte jenă să vorbesc despre situația în care singură m-am băgat, de bunăvoie și silită poate doar de glasul inimii, acceptând să implor iubire din partea unui bărbat divorțat, care a avut ochi pentru mine doar o lună, să-i zic aia de miere. În rest, de aproape un an de zile, avem un fel de relație tare ciudată, eu mă simt vioara a doua, de multe ori nici măcar atât. Prietenul meu are doi copii din prima căsătorie, o fetiță de doi ani și un băiețel de patru, care au fost încredințați fostei soții de instanță. După divorț, femeia și-a luat copiii și s-a mutat la București, la părinții ei, iar el nu face altceva decât să-și plângă de milă. De când a auzit că ea s-ar fi cuplat cu un bărbat frumos și cu bani, parcă a înnebunit. Nu s-ar duce nici măcar la toaletă fără telefon, e agitat și foarte indiferent față de mine. I-am explicat că eu, personal, am avut o discuție cu fosta nevastă, iar aceasta m-a asigurat că e pe punctul să-și refacă viața și n-o să se întoarcă niciodată la el, are motivele ei, pe care nu vrea să le spună la nimeni. Dar el e tot timpul cu mintea la ea. Aș vrea să aflu de la psiholog dacă relația asta a mea are vreo șansă, pentru că eu nu mai sunt dispusă să lupt pentru ea. Mai mult, zilele trecute l-am repezit de nu s-a văzut: , dar îmi pare foarte rău de ieșirea mea, fiindcă tot îl iubesc pe nemernic. Dacă tot nu-i trec sentimentele, măcar să le mai calmeze. Maria, din Constanța”. Bărbatul cu inima frântă Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că acest gen de bărbat, deși este divorțat cu acte în regulă, rămâne încă prins de fosta lui soție și se comportă în așa fel încât să-i atragă atenția asupra acestui lucru pentru a se întoarce la el. Nu are, practic, nici o importanță faptul că respectiva femeie își vede în continuare de viața ei, că are un iubit cu care intenționează să se căsătorească, el va aștepta la nesfârșit un semn de la ea. În același timp, de parcă n-ar fi suficient că are inima frântă, și mintea îi este asaltată de tot felul de întrebări. Copleșit de datoriile morale și financiare față de copiii săi și, în general, față de situația lui financiară, nu are timp sau nu vrea să se gândească la o altă femeie. Sau, cel puțin are impresia că, pe moment, chiar nu are nevoie de o altă femeie în viața lui. Dacă, totuși, reușiți să-i câștigați cât de cât entuziasmul, specialista consideră că va trebui să acceptați că fosta soție va fi tot timpul între voi doi. Și să nu vă mirați că după un simplu telefon al acesteia, iubitul dumneavoastră va alerga spre ea. Acest fel de comportament din partea unui bărbat este pus de specialiști pe seama faptului că nu este pregătit pentru o nouă implicare emoțională, mai ales că nu face nici un efort pentru… a interzice amintirilor din primul mariaj să-i invadeze viața.