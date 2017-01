Banii orfanilor, înghiţiţi de Formula 1 pe apă

Banii orfanilor, înghițiți de Formula 1 pe apă

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) se confruntă și în acest an cu o criză financiară. Din luna septembrie angajații nu-și vor mai lua salariile, iar din octombrie copiii nu vor mai primi bani pentru hrană, alimente și medicamente, pentru că bugetul alocat instituției a fost epuizat. În loc să acorde bani pentru copii, asistenți maternali, persoane cu handicap, Consiliul Județean Constanța, în a cărui subordine se află DGASPC Constanța, contribuie cu 400.000 de euro pentru Formula 1 pe apă care se va desfășura la sfârșitul acestei săptămâni pe lacul Siutghiol din Mamaia. Consiliul județean a fost și anul trecut unul dintre sponsorii principali ai întrecerii, plătind din bani publici competiția sportivă. Pentru că bugetul alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pentru anul 2008 a fost insuficient, angajații și beneficiarii serviciilor direcției nu vor mai primi bani din toamnă. „Din luna septembrie vom fi în imposibilitatea de a plăti salariile angajaților. Singurul lucru care ne-a mai rămas de făcut este să așteptăm să primim de la Guvern cei 2.200.000 de lei de care avem nevoie până la sfârșitul anului”, a declarat Petre Dinică, directorul executiv al DGASPC Constanța. Copiii nu vor mai primi alimente și medicamente Din luna septembrie 1.400 de angajați nu-și vor mai primi salariile. „Începând cu luna octombrie nu vom mai avea fonduri nici pentru plata cheltuielilor materiale, acest lucru însemnând că un număr de aproximativ 1.750 de beneficiari ai serviciilor noastre - adulți și copii - vor rămâne fără cele necesare traiului zilnic - alimente, materiale de curățenie, materiale igienico-sanitare, medicamente etc.”, a precizat directorul executiv. Bugetul alocat la începutul anului pentru direcție a fost, după cum a declarat Petre Dinică, puțin peste 31.000.000 de lei, în condițiile în care a cerut 55.000.000 de lei. „Am stat de vorbă cu sindicatele să nu plătim primele lunare, primele de concediu, nu am putut încheia nici contractele colective de muncă”, precizează directorul instituției. În cazul în care Guvernul nu intervine cu o rectificare de buget, instituția riscă să intre în colaps financiar până la sfârșitul anului. Situația este dramatică, mai ales că nicio autoritate nu a răspuns, până acum, afirmativ, la solicitările directorului DGASPC Constanța. Consiliul Județean se plânge că nu are bani Nici Consiliul Județean Constanța (CJC), în subordinea căruia funcționează DGASPC Constanța, nu are fonduri pentru beneficiarii serviciilor direcției, motivul fiind bugetul foarte mic. „Vă informăm că CJC nu are posibilitatea să aloce din bugetul propriu sumele necesare datorită nealocării sumelor solicitate din TVA pentru echilibrarea bugetului și a faptului că nu a realizat venituri suplimentare peste bugetul inițial”, i-a răspuns CJC directorului Protecției Copilului. În timp ce angajații instituției nu-și vor primi salariile și copiii vor rămâne fără alimente, medicamente și restul lucrurilor necesare unui trai decent, CJC alocă bani pentru Class One Romanian Grand Prix. Suma de 400.000 de euro a fost aprobată prin Hotărârea nr. 85/03.04.2008 privind participarea CJC la organizarea competiției „Class 1 Romanian Grand Prix”. Petre Dinică a mai precizat că dacă nu se va face o rectificare bugetară, vor cheltui bani din bugetul alocat instituției anul viitor.