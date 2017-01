La Constanța, coaliția de guvernare se clatină

Banias e dispus să suspende protocolul cu PSD pentru Senol Zevri

În pofida stării de aparentă acalmie între Organizațiile Județene PD-L și PSD Constanța, lucrurile nu par deloc să stea grozav. Și asta în ciuda faptului că, de la centru, se fac tot felul de tentative prin care se încearcă o detensionare, în teritoriu, a relațiilor dintre cele două partide aflate la guvernare. La nivelul județului Constanța, protocolul de guvernare dintre pedeliști și pesediști se „împotmolește” acolo unde încep discuțiile pe marginea conducerii Agenției de Protecție a Mediului, instituție pentru care PD-L l-a nominalizat pe Senol Zevri. Acesta din urmă pare, însă, să fie „mărul discordiei” între partidele de coaliție, din moment ce pesediștii nu-l acceptă cu niciun chip. Zevri: „Băieții de la PSD știu că nu se pot înțelege cu mine” Dorindu-și să transmită un mesaj clar atât PSD-ului, cât și propriului partid, democrat-liberalul Senol Zevri a declarat ieri, pentru „Cuget liber”, că merge în continuare pe principiul „Mediu sau nimic!”. Zevri a vorbit despre motivele pentru care ține la acest post, și anume „atacurile barbare care au avut loc, din păcate, în ultimii ani, asupra mediului, în Constanța și, implicit, asu-pra locuitorilor orașului”. Considerând că poate efectiv să facă ceva în calitate de director coordonator al instituției, Senol Zevri a ținut să menționeze și motivul pentru care pesediștii resping cu vehemență nominalizarea sa: „Cei care se opun numirii mele știu că nu voi face compromisuri și că nici nu vor mai putea să încalce legea. Acțiunile mele din ultimii ani au demonstrat acest lucru. Băieții de la PSD știu că nu se pot înțelege cu mine”, a subliniat democrat-liberalul. Pe de altă parte, el nu a ezitat să-și exprime dezamăgirea pe care i-a provocat-o „întârzierea nepermisă a numirilor în teritoriu, îndeosebi acolo unde ministerele sunt conduse de PD-L”. În aceeași ordine de idei, fără însă a încerca să forțeze mâna partidului, Zevri a declarat că e sceptic cu privire la un eventual scandal iscat între PD-L și PSD din cauza nominalizării sale la conducerea APM. „Mă îndoiesc foarte tare că cineva de la PD-L ar risca un scandal cu PSD-ul din cauza lui Zevri. N-o să se rupă coaliția din cauza mea! Asta e ceea ce simt eu acum”, a mărturisit Senol Zevri. În același timp, însă, el a atras atenția asupra faptului că, în cazul în care nu va ocupa, totuși, fotoliul de conducere a instituției, nu va accepta un alt post drept compensație: „Refuz să mă gândesc la o alternativă. Am spus-o și o repet: Mediu sau nimic! Nu mă cramponez de un post de director care să-mi aducă beneficii, n-o să fac compromisuri”. Mai mult decât atât, Senol Zevri a precizat și că, în eventualitatea în care nu va ocupa funcția dorită, își va face în continuare „datoria de membru de partid”. „Mă gândesc la sutele de membri ai PD-L-ului, cu care am intrat în contact direct și care cred într-o serie de principii. Ce vină au oamenii ăștia? Cu ei ce facem? Trebuie să luptăm pentru ei!”, a subliniat pedelistul. Nu în ultimul rând, el a afirmat și că, dacă va renunța la nominalizarea pentru șefia APM, ar face un compromis: „Cum aș putea eu să mai promovez principii și valori dacă aș face compromisuri?!”, a sunat, retoric, declarația lui Zevri. Banias, dispus să riște un scandal cu PSD-ul De cealaltă parte, președintele Organizației Județene a PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, a reiterat ideea potrivit căreia Senol Zevri se bucură de toată susținerea, atât a partidului, cât și a sa, personală, în calitate de lider al formațiunii politice. În acest sens, Banias a declarat că, în eventualitatea în care colegii lor de coaliție vor respinge, ca și până acum, nominalizarea lui Zevri, nu va ezita să rupă protocolul de guvernare la Constanța: „Sunt dispus să risc un scandal cu PSD-ul. Sunt dispus să suspend protocolul de guvernare, la Constanța, pentru Senol Zevri”. Mircea Banias a explicat că, din punctul său de vedere, ceea ce se întâmplă acum la nivelul județului este numit, impropriu, „protocol“. „Ce protocol e acela în care unii respectă prevederile, iar ceilalți nu?!”. El a explicat totodată și că, dacă pesediștii ar fi invocat un argument solid, situația ar fi fost, probabil, alta: „Poziția PSD-ului este inacceptabilă! Nu sunt absurd, dacă veneau cu argumente, dacă justificau de ce nu-l vor pe Zevri poate că înțelegeam. Dar așa… Ei nu s-au manifestat în sensul acesta și e absurd ce pretind”, a mai menționat liderul PD-L. În final, Banias a declarat că PD-L merge în continuare pe mâna lui Zevri la conducerea APM și că, de asemenea, partidul nu va face o altă nominalizare.